台股的三方多頭勢力：ETF、主動基金、中小個股，其影響力與啟發

永誠資產管理處 2024-03-06 09:46

關於被動基金 ETF 的買盤與成分股：盤勢氣氛轉變的領先指標

ETF 買盤絕對是目前金額最龐大的資金買盤，台股 ETF 在指數、個股推升下，規模增加，但除此之外，挹注規模多的還有大量的申購買盤 (散戶在次級市場買，自營商、外資先向發行商申購，再轉頭於次級市場造市賣出，ETF 法人賣超絕大部分反映的是散戶的買氣)。

而基金報團、成分股集中，是基金規模增加下，對台股產生的最大影響，因為規模動輒 1000 億以上，入選成分股需要買到 50~100 億元，勢必買大型股為主，畢竟標的要求流通量高、資金胃納量大。以下是排除 0050(市值型 ETF)，2~4 名高股息 ETF(0056、00878、00919、00929) 的入選成分股統計資料。

ETF 的成分股，最主要產生的影響落在指數，目前台灣沒有內部的明顯干擾因素，外部因素影響力較大，美股或者是外匯資金的變化，也就是所謂真外資法人股，例如: MSCI 成分股、市值前 200 個股等等，因此當外部因素衝擊，ETF 成分股的影響是首當其衝，再加上 ETF 的成分股，每日因為成分股上漲 / 下跌，必須調整持股比例，形成助漲 / 助跌的現象，愈發明顯。

→三方資金勢力中，ETF 與指數的連動影響，往往是盤勢氣氛轉變最領先的信號!

關於主動基金：高估值、高成長類股效應明顯，反應速度次之

主動基金因為規模較小，最大規模的前 10 名也落在 100~300 億左右，因此比起 ETF，有三大差異:

1. 資金胃納量限制少，主動基金的投信資金更喜愛買中型股，畢竟太大拉不動、太小買不夠

2. 不像 ETF 綁定換股時機，可以靈活進出，因此可以更追求高成長、高估值、高風險的股票，可以有調節賣出的自由度。也就是所謂投信作帳，往往強恆強，具買盤連續力，一路追漲拉抬，到高檔再進行大幅調節，也呈現一路賣，破月線更是引發不計價的大幅調節追賣。

3. 喜愛買高價股，因為散戶討論度、參與度低，更容易形成籌碼集中，鎖住籌碼、作價支撐拉抬都較為容易。

而主動基金之中，將規模前 12 名排除近一年規模成長小於 10%(不熱門) 共 9 檔，將前 10 大成分股的持股金額列出，統計如下表。

可以發現到，主動基金的集中標的與高股息 ETF 的集中標的幾乎沒有重疊，因此為什麼稱作三方勢力，就是如此，以本週而言週一~ 週三集中高股息 ETF，進行撐盤，週五則是 AMD 創高與 DELL 財報發表對 AI 伺服器展望看佳，再度拉動主動基金成分股。

→三方資金勢力中，對盤勢氣氛 (類股效應) 影響最大，而反應速度次之，通常有一段籌碼支撐防守的緩衝區，月線之上死命防守，月線一破人踩人多殺多。

關於中小型個股指標：軋空、妖股、投機氣氛，最晚反應完畢

中小型個股牽涉到主力融資拉抬的軋空現象，相比於法人更不在意基本面與獲利數字，也因中小型股所以單靠籌碼可以撐到最後一刻，往往是最晚發酵反映的。

→屬於投機氣氛、軋空個股的風向球，往往要到大盤第二波做頭修正，產生長黑 K，引發融資斷頭，最後善罷甘休，所以盤面無主流，僅剩妖股、軋空股，才會被稱之為漲勢最後一棒。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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