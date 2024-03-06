中菲行2月海空運貨量增1成 看空運運價平穩上漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-06 12:30

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 2 月合併營收 15.92 億元，月減 16.26%，年減 0.1%，前 2 月為 34.93 億元，年減 0.06%，展望貨運後市，中菲行看空運價格有望平穩上漲，而海運航商也會適時調整運力因應市場的快速變化。

中菲行表示，儘管 2 月農曆新年工作天數減少，但海運、空運貨量仍成長近 10%，惟因今年運價較去年同期下跌，使營業額持平。



中菲行進一步指出，因年節期間工廠出口量遠不如平常時段，因此年後 10 日不論長短線價格均陷入疲軟行情，隨著大多數工廠已於 2 月 26 日或 3 月 1 日恢復運營，觀察到 2 月最後一周市場詢價氛圍轉趨熱絡。

依往年趨勢，中菲行認為，3 月空運市場需求將活化，華南、華東、台港和東南亞至北美艙位從上周末至本周末已見 9 成滿以上。

因此，中菲行料 3 月起台灣運往美國 / 加拿大 / 墨西哥價格將呈漸走揚趨勢；至於亞洲及歐洲線市場狀態平穩。

此外，值得留意，美國交通部已宣布，3 月 31 日起允許中國航空公司執飛的中美往返航班數從每週 35 架次增至 50 架次，此為今夏運輸旺季來臨之際，中美市場正常化的重要一步。

中菲行分析，即便中美每周往返航班可望增至 100 架次（中美各 50 航班），尚遠低於疫情前每周曾超過 300 架次。