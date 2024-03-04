〈房產〉未來連通捷運宅「安沐居」 成2023年小豪宅王

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 11:43

台北市成屋小豪宅首度突破單價 200 萬元，大安區復興南路二段「冠德安沐居」，2023 年 11 月交易頂樓戶，單價 200.8 萬元，創社區單價新高，也是台北市實價登錄以來，成屋小豪宅歷史新高單價，總價 4,998 萬元，共 24.9 坪，是大安區少數的新成屋小豪宅。

台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣表示，本次每坪單價站上 200 萬元的「冠德安沐居」，為緊鄰捷運科技大樓站的公辦都更案，未來可與科技大樓站增設的 2 號出口連通，有「到站即到家」的特色，且該案基地面積超過 500 坪，在台北市中心為難得的大面積精華地，且社區規劃中小坪數格局，吸引中高階層的年輕單身貴族或雙薪夫妻購入自用，樓高 34 層也為區段地標，高樓層戶能俯瞰大安森林公園，也讓頂樓戶的景觀小宅更顯稀有，成為首宗躋身 200 萬俱樂部的成屋小豪宅。

進一步統計坪數在 30 坪以下，2023 年台北小豪宅單價前五名，冠軍為「冠德安沐居」200.8 萬元奪得，亞軍為信義區「逸仙悅榕」低樓層，單價 182.7 萬元；季軍為松山區「阿曼生活」高樓層單價 178.6 萬元；第四、第五名都在大安區，分別為「法意大樓」、「大安 A+」，單價分別為 172 萬元、168.2 萬元，值得一提的是，前五名中有三案都是規劃有較多彈性使用空間的挑高格局，且屋齡都在 10~20 年之間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，北市小豪宅多具備「學區、機能雙優勢」，位在蛋黃區精華地段，交通便利或商業機能，主要客層除了名校設籍的家長、富二代或是單身貴族，偏向以總價帶考量，甚至不用 2 千萬能入住精華地段、學區宅，而符合條件的產品大多為小宅或是有挑高多出使用空間的房型，也因此拉高成交單價。

2023 年台北市已有三個預售社區突破 200 萬單價的小豪宅交易，且都位於大安區，包括信義路四段「耑岫」，單價 220.9 萬元最高，總價 4,599 萬元；另外還有仁愛路三段「富邦藝庭」單價 215.5 萬元，以及光復南路「鑄慕」205.9 萬元。這三個社區都近捷運站、由知名開發商興建，因為地段優越，有的建商銷售時還包含精緻裝潢，因此單價表現突出。