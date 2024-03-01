〈房產〉2024開春房市傳佳音 六都1-2月房產交易量年增近四成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-01 16:52

六都會區公布 2024 年 2 月「建物買賣移轉棟數」，六都累計 2024 年 1-2 月建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 39,785 棟，與去年同期年增 39.9%，其中並以桃園及南二都成長幅度最高，顯示今年房市交易熱度明顯升溫，預估今年第一季房市較去年同期量增二成以上機會不小。

2024 年 1-2 月交易成長的主因，包括農曆年前的市場交易穩定，加上大量交屋帶動，移轉棟數維持去年以來的雙位數年增趨勢，房市仍延續去年下半年以來的穩定交易市況。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年 12 月與今年 1 月的第一次登記新成屋數量約 2.8 萬棟，可能陸續會進入交屋，帶動移轉棟數增加，加上去年下半年以來新青安房貸帶動首購買盤信心，政策上又沒有太多打房的氛圍，市場買氣穩定，延續去年下半年以來的交易市況。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2 月六都建物買賣移轉棟數月減 40.9%，台北市月減 40.9%，新北市量縮 37.0%、桃園月減 37.3%，台中減少 48.6%，台南市月減 39.0%，高雄市量縮 41.0%。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，2 月的建物買賣移轉棟數反映的是 1 月至 2 月初的市況，因 2 月適逢 7 天農曆春節假期，工作天數少，的確會影響到房市量能，2 月交易量縮也實屬合理。

另與 2023 年 2 月相比，2024 年 2 月六都建物買賣移轉棟數年減 6.5%，六都交易增減互見，其中，桃園市與台南市量增，桃園市成長 21.5%，台南微增 1.4%，其餘四大都會區均量縮，新北市年減 17.% 最多，其次則是台中減少 14.5%，台北市與高雄市分別年減 8.4% 與 6.3%。

陳金萍指出，2023 年農曆春節 10 天連假均落在 1 月，2 月是完整的月份，但因全球經濟復甦趨緩以及升息、通膨嚴峻等狀況下，購屋態度轉趨保守觀望，反觀今年 2 月適逢農曆春節，交易天數減少 7 天，相當於減少 24% 左右，但建物買賣移轉棟數僅量縮 6.5%，顯示市場買氣穩健，今年的房市表現也明顯優於去年。

進一步統計今年 1-2 月的全台六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 39,785 棟，與去年同期年增 39.9%，逼近四成。其中台北市年增 34.4%，新北市年增 34.9%，桃園市年增 47.9%，台中市年增 38%，台南市年增 43.2%，高雄市年增 44.0%，六大都會區均較去年同期成長超過三成，顯示今年房市交易熱度明顯升溫，預估今年第一季房市較去年同期量增二成以上機會不小。