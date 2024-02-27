〈房產〉全台房價千萬內行政區再少18個 新北減少最多

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 10:31

以買房預算常鎖定在 1000 萬元內首購族，選擇愈來愈少了，根據市調機構統計，全台七都各行政區 2019 年與 2023 年房屋成交總價中位數變化，全台一共有 18 個行政區房價衝上千萬元大關，其中又以新北市減少 5 個行政區最多，高雄仍有超過 25 個行政區總價在千萬元以內，爲七都最多。

591 房屋交易網分析，七都中唯獨北市房價皆維持千萬元以上，千萬元內的行政區又以新北市減少最多，上榜的區域分別為泰山、樹林、汐止、三峽、五股，房價則在 1098-1250 萬元間，這些行政區近年在軌道議題加持下，總價突破千萬元水準，像是五股、泰山的五泰輕軌、三峽捷運三鶯線、樹林捷運樹林線、汐止捷運汐東線等建設題材，替區域房市帶來大利多，導致當地房價飛漲。

桃園五年以來有 4 個行政區房價晉升千萬以上，包括八德、桃園、蘆竹、龜山，總價分別在 1020-1116 萬元間，上述四區緊鄰新北，除了接收雙北外溢買盤外，區域內重劃區大量推案，帶動房價高漲，像是八德八擴重劃區、龜山 A7 重劃區、蘆竹 A10 山鼻重劃區，以及桃園小檜溪、經國、中路等多個重劃區交易密集，房價在五年間皆已脫離小資購屋選擇。

近年房價瘋漲的新竹，除了竹北與東區房價原先就超越千萬元門檻，2023 年連同寶山鄉與新埔鎮也加入千萬俱樂部，總價分別為 1174、1120 萬元，寶山緊鄰東區，該區在造鎮案「宏道新竹帝寶」推波助瀾下，連帶中古屋也攀上 4 字頭，區域行情水漲船高，而新埔則鄰近竹北，吸引竹科外溢買盤，交易集中在田新重劃區及新埔市區。

再來台中五年內也有 4 個行政區躍上千萬門檻，分別為北屯、烏日、東區、西屯，房價在 1028-1128 萬元間，房屋單價也皆由 2 字頭突破 3 字頭，台中近年受惠台商回流，整體房價上揚，加上首條捷運通車後，帶動沿線的北屯、西屯、烏日房價上漲，而東區則在三井 LaLaport 開幕後，替區域房市注入活水。