〈房產〉去年創近15年最大交屋量 房地合一稅短期重稅抑制轉手潮

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 15:10

去 (2023) 年全台第一次完工數量高達 14.9 萬棟，不過市場上卻未見轉手賣壓，影響屋主售屋意願主要有兩大因素，包括房價漲多房地合一短期稅率太重、三四年前購買預售的自用比例較高等因素，不過市場尚未見交屋轉手潮，但大量交屋也為裝修業者帶來不錯的商機。

統計顯示，2023 年全台房屋完工辦理第一次登記達 14.9 萬棟，完工數量創下 2009 年以來新高，完工量最大的是台中市的 2.4 萬棟，新北市的 2.2 萬棟，桃園市的 2.1 萬棟，高雄也有 1.9 萬棟。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常預售案到新成屋後，都容易出現一些轉手需求，也常見一個新興重劃區大樓完工後，樓下就有房仲業者進駐，就是看好新成屋轉手需求與市場上有想要購置新成屋的買方，不過房地合一稅上路後，本來只要閉鎖超過兩年稅率就降到 20%，現在要超過 5 年才能降到 20%，導致有些非自用需求選擇先租等待重稅期間過去。

另外，3、4 年前市場景氣不像前兩年那樣暢旺，市場買方自用的比例也高，都導致新成屋即使交屋多，但也沒有大量轉手的賣壓出現。