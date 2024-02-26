1月五大銀行新承做房貸 創歷史次高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-26 19:05

中央銀行今 (26) 日發布今年 1 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀) 新承做購屋貸款金額為 931.95 億元，月減 57.6 億元，終結連 6 增，但仍是歷史次高，央行說明，主要是因上月為交屋旺季，比較基期高。

而 1 月五大銀行新承做購屋貸款為 2.073%，月減 0.006 個百分點，央行說明，此反映較低利率的新青安方案承做比重上升，使整體房貸利率微降。

新青安自去年 8 月上路後，占房貸比重分別為 8 月 19.12%，9 月 34.61%、10 月 35.07%、11 月 38.17%，12 月略降至 36.48%，1 月又回升到 39.86%，顯示自住的剛性需求。

央行強調，會滾動式檢討政策，希望房市健康發展，呈現有序的交易情況。

據統計，六都 1 月建物買賣移轉棟數共 24,999 棟，創 22 個月來新高，其中，僅新北市微減 0.8%、台中市月減 5.7%，其餘四都會區均量增，台北市月增 21.5%，桃園市月增 11.8%，台南市微增 2.0%，高雄市月增 17.0%。

房仲業者觀察到，農曆新年並未使民眾放緩購屋腳步，1 月延續去年 12 月的買氣，使 1 月六都交易量較 2023 年同期幾乎翻倍成長，看今年的房市熱絡程度，的確明顯優於去年。