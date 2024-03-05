鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 11:53

房市 329 檔期將至，今年受選舉落幕等利多鼓舞，市況更趨明朗，根據市調機構統計六都、新竹地區推案，在缺乏指標案支撐下，本檑期總銷金額為 7810.4 億元，年減 7.3%；但新進場個數則是 380 件、年增 32%，各縣市以桃園市最熱、台北最冷。

其中桃園在重劃區助攻下，總銷及個數為 1563 億、97 件，年增分別達 127%、70%；反觀北市因去年基期較高，今年總銷重跌逾 5 成，衰退最多。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，今年整體推案水位雖略有下滑，但其實在扣除商辦案量後，住宅案總銷仍有超過 7 千億水位，較去年明顯增加，同時全台個案數悉數成長，顯示建商信心回穩。尤其房市受新青安鼓舞買氣破冰，近期更有許多主打低總、小坪數個案銷況傳出捷報，讓市場逐漸迎來春暖花開。

以台北市來看，今年少了商辦指標案挑起大樑，量能一口氣蒸發近 2 千億，住宅供給水位也略為下滑，市場轉為區域表現，像開發早、久無大案登場的中正區在「全坤富御」等都更危老案公開下重返榮耀，推案量 207 億更排名北市各區第二，僅次擁有北士科重劃區加持的北投區，年增也突破 4 成。

新北市這次雖然在案量及個數被桃園、台中超車，但整體量能仍是向上成長，幾個主力熱區也各有千秋，像與北市一橋之隔的三重區，受蛋黃區買盤支撐建商推案意願踴躍，本次案量合計高達 461 億元，年增 3 成多，其中二重疏洪道重劃區，更有國泰建設 (2501-TW) 與三井集團聯手推出、總銷 110 億元的指標案「RIVER PARK」開案。

這次表現最旺的桃園市，此次高價區如青埔特區，雖因房價過熱且局部賣壓浮現，推案力道弱化，但在 A7、中路、經國及小檜溪等重劃區回神下仍是熱鬧非凡，加上受雙北、新竹等高價區買盤外溢等紅利，整體量能較去年大增近 900 億元。以龜山 A7 為例，當地新案行情雖已站穩 4 字頭大關，但由於較周邊新莊等地仍顯親民，讓當地建商繼續加碼押寶，這次更有逾 250 億案量、近 2 千戶供給釋出，較去年市場火燙不少。

新竹地區這次則呈現「蛋黃冷、蛋白熱」，像竹北因房價過高，目前當地除了新案均價站穩 6 字頭，高價案更是坐 7 望 8，嚇得買方聞「價」而逃，建商自然不願輕易開案。反而是竹東鎮及寶山鄉、湖口等蛋白區，由於價格相對親民，這次不約而同有「富宇建設光武段案」、「宏道新竹帝寶」等重量級新案進場，預計將迎來價量齊揚格局。