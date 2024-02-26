〈房產〉回應消費者期待 永慶房屋首創「誠實安心認證」買房超安心

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 17:23

房市買氣旺，全台六都 1 月份的「房屋買賣移轉棟數」創 22 個月來新高！為協助消費者快速掌握完整房屋資訊，做出最適當的決定，房仲第一品牌永慶房屋 2024 年開春推出業界唯一「誠實安心認證」服務，針對「非短期交易、非凶宅、非輻射屋」三大屋況提供獨家認證標章，更有業界最優的「不限屋齡漏水保固」，回應消費者對誠實房價、真實屋況與售後安心保固的多樣化需求。

永慶房屋「誠實安心認證」提供「非短期交易、非凶宅、非輻射屋」三大屋況認證與業界唯一「不限屋齡漏水保固」。(圖：永慶提供)

永慶房屋總經理吳良治表示，全新「誠實安心認證」源自於永慶房屋對每筆房產交易的重視、對消費者權益的保障，更是「誠實服務」的延伸！我們深知消費者對於投機炒作、瑕疵屋況的疑慮與不安全感，為了讓消費者安心，永慶房屋特別針對消費者最擔心的漏水、凶宅、輻射屋與遭投機客短期買賣的房子，提供可一眼辨識的「誠實安心認證」標章，公開揭露「非短期交易、非凶宅、非輻射屋」真實屋況資訊，提高找房效率，其中「不限屋齡漏水保固」更是業界唯一。推出以來已經有許多消費者向永慶回饋：誠實安心認證讓服務有感升級。

永慶房屋「誠實安心認證」提供「非短期交易、非凶宅、非輻射屋」三大屋況認證與業界唯一「不限屋齡漏水保固」。(圖：永慶提供)

吳良治總經理補充，不只「誠實安心認證」，永慶房屋自孫慶餘董事長創辦以來，一直把保障消費者權益、為消費者打造一個公平交易房產平台視為圭臬，三十多年前就堅持不賺差價、只收取固定費率服務費，一路走來陸續推出「六大安心保障」、「實價登錄 3.0」、「真房價保證」、「短期交易地圖」、「陽台補登公益講座」，甚至自律打造「投機客資料庫」，列管多達 9 千筆投機客名單，不接受其委託、不做投機客生意，將數百億元商機拒之門外，在在都要讓消費者買得安心、住得放心。

目前永慶房屋雙北直營店已落實「誠實安心認證」服務，永慶房仲網上由永慶房屋銷售的物件也即時更新。(圖：永慶提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，「誠實安心認證」已全面落實於永慶房屋雙北直營店服務，目前《永慶房仲網》上、由永慶房屋銷售的物件，已經全面置入四大認證標章，日後也會即時更新。

值得一提的是，永慶房屋「誠實安心認證」中的「不限屋齡漏水保固」，只要符合經永慶房屋成交且交屋後六個月內、漏水區域在主建物範圍內，即可享有永慶房屋最高 30 萬的漏水保障額度。陳賜傑協理強調，據內政部去年統計，台北市屋齡 30 年以上住宅占比超過 7 成、新北市接近 5 成，如規定屋齡 30 年以下才享有漏水保固，恐怕有許多房屋根本不在保固範圍內，「唯有提供不限屋齡的漏水保固才是真保障」因此永慶房屋至今仍為業界唯一提供「不限屋齡」漏水保固的房仲品牌。

永慶房屋近年來持續創新誠實服務，以實際行動保障消費者權益，為打造一個公平交易房產平台而持續努力。(圖：永慶提供)

其他三個「誠實安心認證」則為：「非短期交易認證」為避免買方買到投機客低買高賣物件，賣方以買賣或拍賣方式取得之物件，且取得物件時間超過一年，才可符合認證。「非凶宅認證」則需符合下面兩條件，第一建物謄本主要用途登記為「住家用」且現況全部作為住家使用之房屋，第二主建物範圍沒有曾發生兇殺或自殺而致死之事實。而「非輻射屋認證」則符合以下一項即可，第一建物非屬原子能委員會列管「有遭受放射性汙染之虞」之房屋，第二雖有列管但經原子能委員會認可檢測廠商檢測值於安全標準內者。

2023 年在雙北直營地區的買賣移轉棟數年減 4.4% 的市況下，雙北店數最多的永慶房屋，不僅業績年成長 10%，成交件數也有 15% 的成長，顯示服務獲消費者信賴肯定。2024 年永慶房屋乘勝追擊，目標將在雙北直營區加開 17 店提升誠實服務的提供量能。