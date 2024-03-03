本週操盤筆記：「超級星期二」登場、2月非農、鮑爾國會作證

鉅亨網新聞中心 2024-03-03 21:50

本週國際重點財經大事包含美國總統初選「超級星期二」、2 月非農及失業率、ISM 非製造業指數以及上週失業金等經濟數據。聯準會 (Fed) 褐皮書定於本週出爐，市場同時關注 Fed 主席鮑爾的國會證詞，以及多位 Fed 官員的發言。歐洲央行 (ECB) 和加拿大央行也將在本週公布最新利率決議。

本週操盤筆記 (0304-0309)

1. 美國總統初選「超級星期二」

美國最多州舉行總統初選投票和黨團會議的「超級星期二」(Super Tuesday) 即將在 5 日登場，今年將有 847 名共和黨代表參加競選，約占 36%，候選人至少須取得 2429 名代表中的 1215 名支持，才能獲得共和黨提名。民主黨提名候選人則將爭取 3979 名中的 1439 名代表支持。

在共和黨的部分，目前前總統川普已取得 247 張黨團代表票，遙遙領先前駐聯合國大使海莉 (Nikki Haley)，市場預估川普有機會在「超級星期二」達標。

2. 美國 2 月非農就業

美國將於周五 (8 日) 公布最新非農就業報告，市場預估 2 月新增就業人口將達 18.8 萬，增幅較 1 月的 35.3 萬明顯放緩，失業率估維持在 3.7% 不變。分析師表示，2 月數據可能受到異常溫和的天氣所支撐。

凱投宏觀 (Capital Economics) 對 12 月和 1 月就業成長加速是否代表勞動力需求真正復甦抱持懷疑態度，並指出標普全球 PMI 數據、地區 Fed 調查、NFIB 招聘指標和職位空缺的下滑趨勢，都暗示著勞動力需求降溫趨勢。

3. 鮑爾國會作證、Fed 官員發言

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 預計周三 (6 日) 和周四 (7 日) 赴參眾兩院發表證詞，他對美國通膨、經濟前景和 Fed 降息計畫的看法，勢必將成為市場關注焦點。

多位 Fed 官員也將在本周發表談話，包含有永久貨幣政策投票權的 Fed 理事巴爾 (Michael Barr) 和紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)，今年的輪值投票委員如舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也將發言。

4. 歐洲央行利率決議

歐洲央行 (ECB) 將於周四 (7 日) 公布最新利率決議，即使歐洲經濟陷入停滯，市場預估 ECB 仍將維持三大利率不變。

歐洲央行官員近期言論表明央行並沒有降息的急迫需求。ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 指出，央行尚未達成通膨目標，在決定開始降息之前，大多數官員希望能看到更多數據，包含 4 月的薪資數據。

持鴿派立場的希臘央行總裁、ECB 管理委員會成員 Yannis Stournaras 預估 6 月才會開始降息，市場普遍認同此一觀點，認為 6 月降息機率為 92%。