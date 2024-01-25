鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-25 18:33

2024 年美國降息趨勢確立，市場自 2023 年第四季即樂觀期待，帶動美債殖利率自高點大幅回落，野村資產團隊認為，全球債券市場已提前反應今年聯準會（Fed) 會降息 5-6 碼，顯然過於樂觀。由於美國景氣與降息時程將持續牽動市場，降息極可能落在第二季，加上地緣政治及美國大選等因素，都會影響降息力道及時間點。

野村基金全球多元收益債券基金經理人賀昱誠 (Richard Hodges) 表示， Fed 的降息動作要從許多角度來看，今年美國經濟成長力道會放緩，但不至於衰退，他預期降息會集中在第二季或今年年中，而降息幅度還要再觀察七月時以巴戰爭、紅海危機等因素會否影響通膨 ，加上今年逢美國總統大選，川普若當選勢必會加大更多不確定性，這些 Fed 勢必會一併考慮，隨著 11-12 月選舉白熱化，也許會有更多降息動作，屆時但 Fed 和歐洲央行也會觀察每個月的經濟數據，如失業率等等，都列為主要考量因素。



賀昱誠建議投資人多聆聽央行官員對於利率政策的看法，特別是美國聯準會 (Fed) 的評論，Fed 之前已放話確定將在 2024 年降息 75 個基點 (三碼)，雖未表明降息時間，但重申在降息開始前利率將維持高檔，這也符合外界認為降息將在今年年中左右開始的觀點。

2024 年美國降息趨勢確立，市場自 2023 年第四季即樂觀期待，帶動美債殖利率自高點大幅回落，不過由於短線漲勢較猛，近期債市轉為區間整理。野村團隊建議：最佳的債市投資策略應該是以信用債為主，並且秉持多元布局、靈活調整的原則，複合型債券基金是相當適合的選擇。

賀昱誠指出，近三個月以來債券市場強勁上漲，已將未來 Fed 降息 5-6 碼的幅度提前反應，其實有點過度反應及樂觀，投資人接著可能會感到失望。在 2024 年初，投資團隊大幅增加了 CDS 為基礎的的避險部位，預期美國經濟將繼續降溫，使 Fed 有空間在 2024 年的中後期降息，並將帶動債券殖利率降低，惟因債市已反應了大多數今年降息的幅度，預期後續殖利率下降的走勢會較為波折，投資人需要靈活應變。

至於野村基金 (愛爾蘭系列) 全球多元收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 目前的投資布局，佔比最大的是金融債，目前約 47%，持有違約風險較低的歐洲銀行債券，不過其美元對沖的殖利率為中~ 高的個位數。另外還有歐洲銀行的 AT1 或 CoCo 債券，除了極具吸引力的殖利率，還有資本增值的機會。佔比第二高 (20%) 的是新興市場債券，部分新興國家央行因應通膨降低已率先降息，目前持有的國家包括巴西、墨西哥和南非的當地貨幣債券。