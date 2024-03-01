美股重點新聞摘要2024年03月01日
鉅亨網新聞中心 2024-03-01 08:01
今日操盤前瞻
中國 2 月官方、財新 PMI
歐元區 2 月 CPI
美國 2 月 ISM 製造業指數
AI 伺服器需求強 戴爾上季財報優預期 盤後大漲 16%
戴爾 (DELL-US) 周四 (29 日) 盤後公布第四季業績超出預期，反映對其人工智慧 (AI) 伺服器的強勁需求，消息帶動盤後股價大漲約 16%。閱讀全文...
Fed 戴利：央行已準備好按需降息
舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週四 (29 日) 受訪表示，央行官員已準備好根據需要降息，但強調鑑於經濟實力，並不迫切需要降息。閱讀全文...
AMD 強噴超 9% 躍登新高 市值首度突破 3000 億美元
半導體類股猛烈上漲已跨越又一個里程碑，AMD (AMD-US) 週四 (29 日) 噴漲超過 9% 至每股 192.53 美元 ，躍上歷史新高，市值首度突破 3000 億美元，2 月份累漲 14.8%，創連續第四個月線收紅。閱讀全文...
機器人新創公司 Figure 募資 6.75 億美元 微軟、輝達等大型科技公司參一咖
機器人新創公司 Figure 周四 (29 日) 表示，該公司已經從輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 創始人貝佐斯等投資人那裡獲得 6.75 億美元的早期融資，估值為 26 億美元。此外，該公司還與 OpenAI 簽署一項合作協議，替其人形機器人開發生成式人工智慧 (AI)。閱讀全文...
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