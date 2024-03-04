富蘭克林：通膨溫和、Dell財報再燃AI熱情 AI中小型科技股後市看好

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-04 19:54

過去一週整體股票型 ETF 獲得 302.81 億美元資金淨流入，主要美國淨流入 228.64 億美元、中國淨流出 9.86 億美元。在產業 ETF 部份，淨流入前三大產業為科技、醫療保健、非核心消費；淨流出最高的產業為金融、能源與主題型基金。富蘭克林指出：未來將看到更多科技公司部署生成式 AI 來增加產品或服務的價值，市值較低或中小型科技股將漸受矚目。

上週美國一月 PCE 數據顯示通膨仍延續下滑趨勢、個人電腦大廠戴爾財報告捷持續鼓舞 AI 概念科技股走勢強勁，推動包含美股在內的全球多國股市續創新高價位，債市也因殖利率回落而走揚。

就資金流向而言，過去一週整體股票型 ETF 獲得 302.81 億美元資金淨流入，主要為美國獲 228.64 億美元淨流入、全球市場獲 35.46 億美元淨流入，其餘日本、歐洲、新興市場、亞太分別獲淨流入 7.89 億、7.16 億、6.48 億與 4.86 億美元資金，但中國市場遭 9.86 億美元資金淨流出。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為科技、醫療保健、非核心消費；淨流出金額最高的產業為金融，其次為能源與主題型基金。

富蘭克林證券投顧表示，隨著生成式 AI 持續發展，AI 伺服器與各種終端應用邊緣 AI 將越來越重要，而建構這些應用的半導體市場可望同步受惠，目前跡象顯示 AI 發展仍在初期階段，終端客戶需要更多優化的 AI 運算平台和整體 IT 解決方案，將帶動科技股營運及股價多頭續旺，建議已進場科技產業型基金者無須預設高點，以免太早離場而錯失長線漲勢，空手者可以側重成長股的美國股票型基金參與美股多頭行情，並可留意評價面相對較低且有併購題材驅動的生技產業型基金。

此外，著眼於美國景氣和通膨緩步放緩，再搭配聯準會貨幣政策將轉為寬鬆，債市中長線前景可期，然而短線易因頑強的通膨降速不如預期，壓抑買盤進場意願，建議可投資於加碼債券的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，由專業經理團隊靈活配置、精準對焦，並以管控下檔風險為優先，分享債市長多機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，預計 2024 年將進入「AI 應用」階段，市場對生成式 AI 應用的強勁需求，預料科技股成長潛能將高於整體市場，未來將看到更多實例出現以及更多科技公司部署生成式 AI 來增加其產品或服務的價值，在此過程中，一些市值較低或中小型科技股將漸受矚目，特別是在軟體和網路服務等領域。