聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 1 月核心 PCE 年增 2.8%，符合市場預期，較前值 2.9% 小幅下滑；按月來看成長 0.4%，符合市場預期，略高於修正後前值 0.1%。

此外，同日公布的另一份數據顯示，1 月個人收入月增 1.0%，高於市場預期的 0.4% 與前值 0.3%；1 月個人支出月增 0.2%，符合市場預期，遠低前值 0.7%；1 月個人實質消費月增率報 1.4%%，前值為 0.5%。