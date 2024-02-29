美1月PCE年升2.4% 符合預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-29 21:37
美國商務部周四 (29 日) 公布最新數據，1 月個人消費支出物價 (PCE) 指數年升 2.4%，符合市場預期，較前值 2.6% 有所下滑；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，前值為 0.2%。
聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 1 月核心 PCE 年增 2.8%，符合市場預期，較前值 2.9% 小幅下滑；按月來看成長 0.4%，符合市場預期，略高於修正後前值 0.1%。
此外，同日公布的另一份數據顯示，1 月個人收入月增 1.0%，高於市場預期的 0.4% 與前值 0.3%；1 月個人支出月增 0.2%，符合市場預期，遠低前值 0.7%；1 月個人實質消費月增率報 1.4%%，前值為 0.5%。
美國 PCE 數據公布後，美股期貨短線走高，美國 10 年期公債殖利率短線走低。美元指數短線走低約 15 點，現報 103.86。美股期貨短線走高，那斯達克 100 指數期貨轉漲。美國 10 年期公債殖利率短線走低 3 個基點，現報 4.280%。現貨黃金短線波動不大，現貨報 2032.96 美元 / 盎司。
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