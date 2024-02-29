印度積極發展半導體產業 批准價值逾150億美元晶片廠投資
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-29 19:56
根據多家外媒周四 (29 日) 報導，印度政府批准價值 152 億美元的半導體製造工廠投資，其中包括印度的塔塔集團 (Tata Group) 和日本的瑞薩電子(Renesas)，此舉讓印度距離成為電子強國的目標又進了一步。
印度電子暨資訊科技部長衛士納 (Ashwini Vaishnaw) 周四表示，總理莫迪的內閣批准塔塔公司建造一個價值 110 億美元、每月可生產約 5 萬片晶圓的工廠的計畫。同時印度政府也批准塔塔投資 30 多億美元建立晶片組裝廠的單獨提議，以及日本瑞薩電子與 Murugappa 集團旗下 CG Power and Industrial Solutions Ltd. 組建一家封裝廠的提議。衛士納還表示，塔塔集團的工廠將在 100 天內開始建造。
值得注意的是，塔塔集團預估將與台灣力積電 (6770-TW) 就該計畫進行合作，不過它也與聯華電子 (2303-TW) 進行談判。新工廠將生產所謂的成熟製程晶片，即採用 40 奈米或更成熟的技術，廣泛用於消費性電子、汽車、國防系統和飛機。
市值 1,500 億美元的塔塔集團先前曾表示，計劃今年開始在多雷拉 (Dholera) 蓋一座晶片製造廠。設想中的塔塔工廠每月生產 5 萬片晶圓，與世界各地的同類工廠相比，規模不大。
這些舉措是塔塔向高科技企業投資數十億美元初步努力的一部分。該公司在印度南部營運印度最大的智慧型手機零件工廠，造價超過 7 億美元。該公司去年也收購了蘋果供應商緯創 (3231-TW) 在印度的工廠，目前正尋求建立自己的 iPhone 工廠。
儘管印度政府的批准仍只是藍圖，但推進了其半導體雄心壯志。與世界上越來越多的國家一樣，莫迪政府熱衷於支持和支持國內晶片製造能力的建設，以確保從人工智慧 (AI) 到自動駕駛汽車等未來技術所需組件的供應。
印度希望吸引晶片巨擘，就像激勵措施鼓勵蘋果 (AAPL-US) 及其合作夥伴在印度生產和銷售 iPhone 一樣，從而提振該國龐大的製造業。印度願意承擔任何批准項目的一半成本，最高可達 100 億美元。這檔半導體基金已經幫助美國記憶體製造商美光 (MU-US) 在古茶拉底省 (Gujarat) 建立了一個 27.5 億美元的組裝工廠。
莫迪將印度轉變為全球製造業中心的努力還包括吸引更多的國際晶片製造商來印度，以減少對昂貴進口產品的依賴，並加強不斷成長的智慧型手機組裝業。
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