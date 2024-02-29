印度積極發展半導體產業 批准價值逾150億美元晶片廠投資

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-29 19:56

根據多家外媒周四 (29 日) 報導，印度政府批准價值 152 億美元的半導體製造工廠投資，其中包括印度的塔塔集團 (Tata Group) 和日本的瑞薩電子(Renesas)，此舉讓印度距離成為電子強國的目標又進了一步。

印度電子暨資訊科技部長衛士納 (Ashwini Vaishnaw) 周四表示，總理莫迪的內閣批准塔塔公司建造一個價值 110 億美元、每月可生產約 5 萬片晶圓的工廠的計畫。同時印度政府也批准塔塔投資 30 多億美元建立晶片組裝廠的單獨提議，以及日本瑞薩電子與 Murugappa 集團旗下 CG Power and Industrial Solutions Ltd. 組建一家封裝廠的提議。衛士納還表示，塔塔集團的工廠將在 100 天內開始建造。

市值 1,500 億美元的塔塔集團先前曾表示，計劃今年開始在多雷拉 (Dholera) 蓋一座晶片製造廠。設想中的塔塔工廠每月生產 5 萬片晶圓，與世界各地的同類工廠相比，規模不大。

這些舉措是塔塔向高科技企業投資數十億美元初步努力的一部分。該公司在印度南部營運印度最大的智慧型手機零件工廠，造價超過 7 億美元。該公司去年也收購了蘋果供應商緯創 (3231-TW) 在印度的工廠，目前正尋求建立自己的 iPhone 工廠。

儘管印度政府的批准仍只是藍圖，但推進了其半導體雄心壯志。與世界上越來越多的國家一樣，莫迪政府熱衷於支持和支持國內晶片製造能力的建設，以確保從人工智慧 (AI) 到自動駕駛汽車等未來技術所需組件的供應。

印度希望吸引晶片巨擘，就像激勵措施鼓勵蘋果 (AAPL-US) 及其合作夥伴在印度生產和銷售 iPhone 一樣，從而提振該國龐大的製造業。印度願意承擔任何批准項目的一半成本，最高可達 100 億美元。這檔半導體基金已經幫助美國記憶體製造商美光 (MU-US) 在古茶拉底省 (Gujarat) 建立了一個 27.5 億美元的組裝工廠。