美上周初領失業金人數超預期升至21.5萬 就業市場顯現鬆動跡象
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-01 00:19
美國勞工部周四 (22 日) 公布數據顯示，上周初領與續領失業金人數雙雙超預期成長，凸顯就業市場開始出鬆動跡象。有分析認為，儘管以歷史角度來看人數仍然很低，但到春季中期左右，就業市場將開始明顯走弱。
截至 2 月 24 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.5 萬人，高於市場預期的 20.9 萬人，較前值 20.2 萬人減少 1.3 萬人，4 周移動平均值報 21.25 萬人。
截至 2 月 17 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 190.5 萬人，較前值 186 萬人增加 4.5 萬人，高於市場預期的 187.97 萬人，4 周移動平均值報 187.75 萬人，為 2021 年 12 月 11 日以來新高。
美國上周申請失業救濟金人數向上成長，不只初領人數超預期，而且續領失業金人數大增 4.5 萬人至 195 萬人，為去年 11 月以來首次回升至 190 萬人以上。儘管如此，按照歷史角度來看人數水準仍低。
Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示：「整體而言，以歷史標準衡量，首次申請失業救濟和持續申請失業救濟的人數仍很低。」
不過他預估這種情況很快就會改變，到春季中期左右，勞動力市場將開始明顯走弱。最近工廠關閉和大規模裁員的預警數據大幅上升，顯示未來幾個月首次申請失業救濟的人數將大幅上升。
投資人現在正期待下周的 2 月就業報告，以衡量持續強勁勞動力市場目前的狀況。經濟學家預估，失業率將從 3.7% 降至 3.6%，非農業就業人數將增加 20.25 萬人，低於 1 月的 35.3 萬人。
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