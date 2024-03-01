美上周初領失業金人數超預期升至21.5萬 就業市場顯現鬆動跡象

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-01 00:19

美國勞工部周四 (22 日) 公布數據顯示，上周初領與續領失業金人數雙雙超預期成長，凸顯就業市場開始出鬆動跡象。有分析認為，儘管以歷史角度來看人數仍然很低，但到春季中期左右，就業市場將開始明顯走弱。

美上周出領失業金人數升至 21.5 萬，高於市場預期。(圖：ZeroHedge)

截至 2 月 24 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.5 萬人，高於市場預期的 20.9 萬人，較前值 20.2 萬人減少 1.3 萬人，4 周移動平均值報 21.25 萬人。

截至 2 月 17 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 190.5 萬人，較前值 186 萬人增加 4.5 萬人，高於市場預期的 187.97 萬人，4 周移動平均值報 187.75 萬人，為 2021 年 12 月 11 日以來新高。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

美國上周申請失業救濟金人數向上成長，不只初領人數超預期，而且續領失業金人數大增 4.5 萬人至 195 萬人，為去年 11 月以來首次回升至 190 萬人以上。儘管如此，按照歷史角度來看人數水準仍低。

上周續領失業金人數大增 4.5 萬人至 195 萬人，為去年 11 月以來首次回升至 190 萬人以上。(圖：ZeroHedge)

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示：「整體而言，以歷史標準衡量，首次申請失業救濟和持續申請失業救濟的人數仍很低。」

不過他預估這種情況很快就會改變，到春季中期左右，勞動力市場將開始明顯走弱。最近工廠關閉和大規模裁員的預警數據大幅上升，顯示未來幾個月首次申請失業救濟的人數將大幅上升。