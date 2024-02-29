需求疲軟 蘋果iPhone在中國大打折扣

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-29 19:20

根據外媒周四 (29 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 在中國的經銷商將 iPhone 15 的售價下調最多 180 美元，表明需求出現超乎尋常的長期低迷。

報導指出，在阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 旗下的零售購物網站天貓上，iPhone 15 Pro Max 手機的售價比原價低人民幣 1,300 元 (合 180 美元)。這比去年同期該公司對其智慧型手機系列產品提供的約 120 美元折扣幅度更大，京東(JD-US)(9618-HK) 的線上平台也有類似的折扣，而蘋果自家商店則以原價銷售這些設備。

最新一代 iPhone 在中國的受歡迎程度不如蘋果旗艦系列。自去年 9 月推出以來，由於中國各地的經濟困難以及華為智慧型手機業務的意外復甦，iPhone 15 系列的銷售一直落後於前幾代產品。

IDC 分析師 Will Wong 表示：「蘋果正在趕上中國『通縮』趨勢，打算提振 iphone 的需求。根據 IDC 公布 1 月份的初步數據，壓力主要來自其他安卓 (Android) 供應商，因為我們看到蘋果在 1 月份銷售年減約 10%，而華為同期增長了三位數。」

繼 1 月蘋果網站罕見的降價之後，最新的折扣出現在農曆新年假期之後。對於上述報導，蘋果代表截稿前並未回應置評請求。

截至去年 12 月的一季，蘋果在中國銷售額下降 13% 至 208 億美元，遠低於分析師預測的 235 億美元，也是蘋果多年來在亞洲國家同期表現最差的一次。