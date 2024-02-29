美生技股捲土重來！生技股IPO開始沁香 分析師：XBI還能再漲

鉅亨網編譯許家華 2024-02-29 14:20

生物科技股要捲土重來了，4 個月來的漲勢在周二加速，受密切關注的 SPDR S&P 生物科技 ETF (XBI-US) 大漲 5.7%，兩年多來首次收在每股 100 美元以上，儘管要重回新冠疫情大流行前的高點還有一段很長的路要走。

該 ETF 以及整個生物科技產業仍在 2021 年初起的多年低迷中掙扎，自 2021 年 2 月初至 2023 年 10 月下旬下跌了 60% 以上。然而，去年秋季似乎出現轉機，截至周二收盤，該 ETF 自 10 月 27 日收盤以來上漲了 60% 以上，遠勝同期上漲 23% 的標普 500 指數。

該 ETF 周二收每股 102.89 美元，雖然與新冠疫情大流行時美股 160 美元以上的高點相去甚遠，但已是自 2022 年 1 月以來最高點。該 ETF 周三收低 1.32% 至每股 101.53 美元。

幾個月前，生技股剛開始的漲勢似乎是基於 2024 年將降息的預期，且與其他小型股指數飆升同步，但最近幾周，大部分的漲勢似乎是針對特定產業，投資者再次轉向生技股，對有潛力的醫學試驗數據感興趣，並預期大型製藥公司將收購新藥管道能改善的小型企業。

這對美股和當前生技股漲勢可能持續下去的想法來說，是一個好兆頭。

瑞穗醫療保健股票策略師 Jared Holz 周二報告寫道：「儘管疫情已達到頂峰，但我們仍處於五年多來最明顯的生技股反彈漲勢中，只要市場廣度允許小型股回報率提升，生技股漲勢可能會更高，尤其是併購背景保持強勁的話。」

Viking Therapeutics (VKTX-US) 連日大漲，周二飆升 121% 後，周三又上漲 11.11%，係因其實驗性減肥藥物 VK2735 可望成為禮來公司 (LLY-US) 和諾和諾德 (NVO-US) 新型肥胖藥物的重大挑戰者。

德意志銀行醫療保健行業專家 Juliette Lafille 周三表示，Viking 優異的表現引發整個生技股軋空行情，一些遭高度放空的生技股周二都出現兩位數的漲幅。

還有其他正面的跡象。在疫情期間交易過剩導致市場惡化之後，多年來投資者對生技業 IPO 一直不感興趣，但今年初開始出現一些生技業的 IPO，由 1 月底的 CG Oncology 首發，當日該股暴漲 96%。

同時，上市生技公司已能籌集資金，這是成功的關鍵條件。這些公司偏好私募股權交易 (PIPE)，亦即讓私人投資者購買大筆股票，而無需擔心二次發行的監管問題。Denali Therapeutics (DNLI-US) 周二宣布一項 PIPE 交易，預計將籌集 5 億美元，周三該股收低 13.45%。

投資者現在爭論的是，這場生技股漲潮是否已結束。Stifel 董事總經理 Tim Opler 周日報告指出，許多基金經理人擔心 XBI「走得太遠太快了」。