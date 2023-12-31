〈2024展望〉生技製藥佈局進入成長期 興櫃股吸金轉上市櫃

生技產業在新藥研發與佈局進入成長期，明年多家興櫃公司也將啟動 IPO 並掛牌上市櫃，包含甫完成國際授權的昱展新藥 (6785-TW) 將於 1 月中下旬掛牌上市；漢達 (6620-TW)、台新藥 (6838-TW)、安特羅 (6564-TW) 也都將啟動 IPO。

昱展新藥以自行研發的製劑平台開發出高困難度、高進入障礙的長效緩釋針劑產品，其中以 In-Relar 平台為研發主軸，其新藥開發最快的產品 ALA-1000 已完成二期臨床，並於 2023 年 3 月授權給國際戒毒癮藥龍頭藥廠 Indivior，並由 Indivior 負責後續開發和支出。

昱展也正在與授權夥伴 Indivior 討論三期臨床的劑量組合以及試驗設計，預計 2024 年第一季完成後向美國 FDA 提出申請、第二、三季展開臨床，昱展也有望依照試驗進度認列里程碑金。

漢達在多發性硬化症新藥 HND-020 與胃食道逆流 HND-002 大舉出貨下，2023 年前三季賺近半個股本、每股純益達 4.84 元，挾著獲利表現，2023 年底提出上櫃申請。漢達預期未來每年都有一項新藥問世，能見度超過三年，且 2024 年 505(b)(2) 獲利將超越學名藥，在體質大幅轉變下成為生技界的 IP 領先者。

漢達看好 2024 年有兩項藥物會有所斬獲，其一是抗癌藥 HND-033，目前已取得兩項孤兒藥認證，該產品全球市場規模約 21 億美元；另一項是戒菸藥 HND-032，目前則處於 FDA 補件狀態、等待審核中。

安特羅提前展開 IPO 計畫，預計 2024 年中會申請證交所創新板，若審查作業順利，有機會明年底就轉上市。至於旗下腸病毒疫苗在越南執行的三期臨床試驗，目前已經完成收案量 2470 人並達到解盲標準，預計 2024 年第二季可以公布數據結果。

安特羅已經與當地越南國營最大疫苗公司 Vabiotech 簽訂代理銷售合約，合作夥伴已經先向當地主管機關申請藥證並採滾動式審查，因此若臨床數據正向將可直接補件，最快 2024 年底取證。