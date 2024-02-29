英特爾 Core Ultra透過新Intel vPro平台將AI PC延伸至企業應用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-29 11:27

英特爾 (INTC-US) 在 2024 年世界行動通訊大會 (MWC) 宣布，推出全新 Intel vPro 平台，滿足商務客戶對 AI PC 的需求，看好內建 Intel Arc GPU 的 Intel Core Ultra 處理器的功能獲得強化，今年預計將推出 100 多款的裝置。

英特爾全新 Intel vPro 平台，奠基在全新 Intel Core Ultra 處理器上，除具備能源效率外，內建的 CPU、GPU 和 NPU 可滿足不同的 AI 加速功能。

其中內建 Intel Arc GPU 圖形效能相較於上一代提升兩倍，並具有 AI 和光線追蹤等進階功能，滿足現代軟體需求，也支援 OEM 專用的 Intel Arc Pro 工作站圖形驅動程式，更進一步實現創意、設計和工程軟體效能最佳化。

英特爾客戶端運算事業群副總裁暨客戶部總經理 David Feng 表示，搭載 Intel Core Ultra 處理器的全新 Intel vPro 平台樹立全新標竿，不論是生產力、安全性、可管理性和穩定性都有更優異的表現，確保 IT 部門能無後顧之憂地進行過渡階段的管理。此次攜手一百多家的軟體供應商、Windows 11 和 Copilot，為使用者提供全新的 AI 體驗。

此外，全新 Intel Core 第 14 代處理器將支援全系列桌機和入門級工作站，擴大商用產品線。其採用高效能混合架構，將進階應用和多工處理的運算容許範圍達成最大化，Intel Thread Director 和 Intel Dynamic Tuning Technology 則可管理任務和時脈，實現最佳效能表現與能源效率，帶來優異的使用者體驗。

全新 Intel vPro 平台可為企業客戶的運算提供高生產力、安全、可管理和穩定的基礎，生產力與使用三年的 PC 相比，運行辦公室應用程式可顯著提高 47% 的生產力；安全性也藉由全新 NPU，經過強化的 Intel Threat Detection Technology 可提高異常偵測的效率並降低功耗。全新 Intel Silicon Security Engine 可對系統韌體進行身份驗證，協助防範作業系統底下的網路威脅。

從操作系統的層面來看，英特爾與微軟合作歷史悠久。隨著兩家公司共同迎來 AI PC 之年，雙方也進行橫跨硬體和軟體的深度共同開發，以 Windows 11、Microsoft Teams 和 Copilot 為使用者提供更具生產力、創意、安全性的體驗。