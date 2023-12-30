〈熱門股〉 2023年生技股跌幅排行 瑞基4成最多、寶齡富錦次之

生技股經歷疫情暴漲後，2023 年轉為個股表現，醫材廠瑞基 (4171-TW) 沒有檢測試劑挹注後，營收大幅縮減，2023 年跌幅達 4 成，為生技股中跌幅最多的個股；寶齡富錦 (1760-TW) 跌幅 37.4% 居倒數第二。

瑞基原本是以動物流行病試劑為主，新冠疫情爆發後，利用旗下核酸檢測技術開發出一系列產品，2021 年全年營收一舉突破 10 億元，獲利逼近一股本，不過隨著疫情退燒，營收也開始大幅下滑。根據瑞基今年前 11 月營收來看，累計營收 2.07 億元，年減超過 7 成。

瑞基今年回歸強化非人病市場，公司表示，其中伴侶動物市場前三季業績顯著成長，隨著非人病市場成效逐步顯現，同時規劃相關行銷活動以及拓展新市場，有望對未來營運帶來正面效益。

寶齡富錦過去同樣也是搭上疫情紅利，為國內首批上市快篩試劑的業者，而近兩年隨著沒有新冠快篩試劑支撐營運，但仍持續發展多重檢測快篩，包含 Covid+A 流 + B 流、Covid + 流感 + RSV、糞便潛血及胃幽門桿菌等，有些產品正在海外查驗登記或臨床進行中。

另外，寶齡預期，隨著醫美產品年底陸續取證上市、原料藥產能擴大，2024 年營運有望優於 2023 年。其中，原料藥檸檬酸鐵為因應海外需求，預計前產能倍增提升至 30 噸、目標上看 200 噸。