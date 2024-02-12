生技業欣欣向「龍」打造第二座護國神山

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-12 11:40

生技醫療產業被視為繼半導體產業後台灣的下一個「神山」, 目前上市櫃生醫公司市值已突破一兆台幣; 在台灣生物醫藥製造公司 (TBMC) 月初與美國韌力公司 (National Resilience) 簽約後，完成產業升級轉型的最後一塊拼圖，在政府資源挹注下，加速與全球市場接軌的能力，打造台灣自主藥品製造的量能。

根據統計，2023 年台灣資本市場有 45 家新掛牌上市企業，募資金額 379 億創五年來新高。新增產業又以綠能環保及生技醫療最具發展潛力，如生技股王保瑞及泰博由上櫃轉上市，加上生技創投鑽石投資上市，可望在今年掀起一波生技產業 IPO 熱潮。

國發會主委龔明鑫於 2 月 2 日 出席 TBMC 與美國韌力公司策略聯盟簽約記者會時，即表期盼 TBMC 能複製台積電的成功經驗，透過生技專業代工的累積，帶動台灣自主藥品製造能力。

龔明鑫表示，政府從 2016 年在規劃 5+2 產業創新計畫，到 2020 年的六大核心戰略產業，一直將生技產業視為重點，近年市值逐年成長，但產值卻未相應提升。台灣擁有強大的生物醫藥研發量能，建立生物醫藥自主專業製造能力，相當重要。也因此政府以租稅優惠鼓勵各界投入 CDMO (委託開發暨製造服務)。與韌力公司策略聯盟，成立 TBMC，是完成生技產業升級轉型的最後一塊拼圖。

龔明鑫強調，未來取得韌力在生物製劑、疫苗、mRNA 核酸藥物、細胞治療與基因療法等五大先進製程的授權，打造世界級 CDMO 公司，加速國內核酸藥物產業與全球市場接軌能力，並爭取國際生技公司委託代工訂單，透過政策推動與國發基金的投入，打造下一個生醫界的護國神山。

曾輔導過健喬信元醫藥生技公司等多家上市公司，勤業眾信聯合計師事務所生技醫療產業負責人虞成全，根據多年觀察的經驗，指出近期全球生醫產業的四大趨勢：新技術與研發流程快速變革、CDMO 需求成長且發展受關注、數據與數位科技加速生醫發展，及 ESG 為生醫企業必行之路。

虞成全強調，CDMO 是近年台灣熱門議題, 台灣多家企業投入並擴大相關投資, 2023 年 5 月政府規劃籌組了生物藥 CDMO, 期望能發展出生技界的台積電, 成功打入全球市場。

生醫產業的市值極具發發展潛力, 目前上市櫃生技醫療公司市值已突破新台幣一兆元; 2021 年證交所推出創新板, 其採市值為核心之上市條件並分為三類, 其中第二類僅適用於生技醫療產業, 可以說是特別保護新創生技產業，提供了生醫創新公司加速進入資本市場的新選擇。

雖然國內環境提供生醫產業優厚的發展條件，虞成全指出，尚有許多迎面而來的挑戰，包括利率和通膨高昂、研究開發成本增加和報酬下降、地緣政治與貿易壁壘等挑戰, 以及生醫服務模式和客戶需求的轉變等因素。生醫產業的成功，在於保有創新的精神與彈性的作法，企業如何強化價值創造、研發與製造、數位轉型、永續發展為未來發展關鍵, 他並提醒, 在市場發展策略中, 應將專利、營業秘密等智慧財產策略，慎重納入考量。