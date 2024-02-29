美股重點新聞摘要2024年02月29日

鉅亨網新聞中心 2024-02-29 08:07

今日操盤前瞻

法國 Q4 GDP 終值

美國上周失業金數據

美國 1 月 PCE

惠普上季營收遜預期 盤後挫逾 3% CEO 仍樂看今年 PC 銷量成長

因個人電腦 (PC) 銷售持續下滑，PC 大廠惠普 (HPQ-US) 周三 (28 日) 公布上季營收未達預期，拖累盤後股價挫跌逾 3%，但執行長仍看好今年 PC 銷量重回成長。閱讀全文...

郭明錤：Vision Pro 美國市場需求已大幅放緩 出貨時間改善

天風國際證券分析師郭明錤周三 (28 日) 撰文表示，蘋果 (AAPL-US)Vision Pro 美國市場需求已大幅放緩，出貨時間目前已改善到 3–5 天 (3 月初到貨)。此外他預估，蘋果已在收集使用者回饋以規劃 Vision Pro 產品藍圖，該頭戴裝置規格顯著變化的新機種，可能要到 2027 年才會量產。閱讀全文...

傳 Meta 擬 7 月推出新 AI 語言模型 Llama 3

根據《The Information》周三 (28 日) 報道，臉書母公司 Meta Platforms 計劃在 7 月發布最新版本的人工智慧 (AI) 大型語言模型 Llama 3，該模型將更好地回答用戶提出的有爭議的問題。閱讀全文...

比特幣交易價格升破 6 萬美元 一路衝向歷史新高