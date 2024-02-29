郭明錤：Vision Pro美國市場需求已大幅放緩 出貨時間改善

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-29 00:40

天風國際證券分析師郭明錤周三 (28 日) 撰文表示，蘋果(AAPL-US)Vision Pro 美國市場需求已大幅放緩，出貨時間目前已改善到 3–5 天 (3 月初到貨)。此外他預估，蘋果已在收集使用者回饋以規劃 Vision Pro 產品藍圖，該頭戴裝置規格顯著變化的新機種，可能要到 2027 年才會量產。

郭明錤指出，1 月 19 日開放預購後的出貨時間即為 3 月初，意味 Vision Pro 在開放預購後雖因早期採用者積極購買而銷售一空，但需求隨即快速下滑且至今仍無改善。

他認為，除非 Vision Pro 降價或有更多吸引人的應用，否則美國市場出貨成長有限。今年美國市場出貨量預估約 20 萬–25 萬台，雖優於蘋果原先預估的 15 萬–20 萬台，但此規模仍是利基市場。

退貨率方面，郭明錤表示目前 Vision Pro 的退貨率低於 1%，此結果並無異常。值得注意的是，在退貨的使用者中，有約 20%–30% 是因為不知如何設定 Vision Pro。

對於全球發佈時程預測，他表示因美國市場需求目前成長空間有限，在供應改善下，有利提前全球發售時程，但實際發售時間取決於 Apple 修改軟體以符合其他國家法規的時程。目前仍維持蘋果可能在今年全球開發者大會 (WWDC) 前在更多國家發售 Vision Pro 的預測。

供應鏈擴產方面，他提到過去一個月內，數家原先產能較小的供應商已擴產，從今年的 50–60 萬台擴產到 70 萬–80 萬台。即便如此，此規模仍為利基產品。

除了因為美國市場的早期採用者需求優於預期，Apple 要求供應商擴產的另一主因為降低全球發售後的出貨時間。需注意產能經常不全然等同出貨量。以 iPhone 為例，目前每年組裝產能達至 2.5–3 億部，但實際出貨量顯著較低。

至於新機種預測，他表示市場普遍預期蘋果會推出降低規格 (如減少相機數量、移除 Eyesight 等) 的低價版與規格升級的新機種，但其最新的調查顯示，目前蘋果仍未正式開案上述兩種專案。

他指出，目前蘋果正式開案的新款 Vision Pro 專案，預計在今年第四季至明年第一季量產，由鴻海 (2317-TW) 取得新產品開發(NPI；new product introduction)。此新專案聚焦於改善供應鏈生產與管理效率，而非規格變動。此新專案或可降低成本，而就最新規劃看規格變動有限，故目前推測使用者體驗可能不會與現在機型有差異。

蘋果已在收集使用者回饋以規劃 Vision Pro 產品藍圖，目前預估 Vision Pro 規格顯著變化的新機種，可能要到 2027 年才會量產。

最後郭明錤對目前 Vision Pro 的狀況作出投資結論：