〈美股盤後〉市場觀望美通膨數據 道瓊連三黑 標普那指齊跌

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-29 05:21

美股三大指數周三 (28 日) 收黑，華爾街交易員和投資人正在為關鍵的美國通膨數據作準備，並從數據和聯準會 (Fed) 官員的發言中，尋找利率前景的相關線索。

道瓊指數終場下跌不到 0.1% 或 23 點，連續三個交易日走低，由聯合健康 (UNH-US) 領跌。標普 500 和那指分別收黑近 0.2% 和 0.6%，英特爾 (INTC-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)收跌 1.73% 和 1.8%。

美國商務部經濟分析局稍早將第四季國內生產毛額 (GDP) 季增年率下修至 3.2%，略低於初值的 3.3%，本次修正主要反映庫存投資的向下修正，掩蓋了強勁的家庭支出和投資成長，美股隨後小幅走低。

美國此前公布消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 雙雙上揚後，周四出爐的個人消費支出物價指數 (PCE) 可能反映聯準會實現 2% 通膨目標之路顛簸不斷。市場認為 PCE 將印證央行官員們最近的說法，即不急於放寬貨幣政策。

接受路透調查的經濟學家預估，繼 12 月增長 0.2% 後，美國 1 月 PCE 將較前一月成長 0.3%。華爾街同時關注 Fed 官員的最新發言。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，隨 2% 的可持續通膨前景增強，官員們可能從今年稍晚開始降息。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 指出，Fed 在這場抗通膨之戰中還有「很長一段路要走」，但也重申 Fed 可能在今年稍晚降息。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則表示他願意保持耐心。

在高於預期的通膨數據抑制降息前景後，美國公債有望連續兩個月下跌。截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 4.269%，30 年期美債殖利率下跌至 4.406%，2 年期美債殖利率跌至 4.648%。

交易員目前預估 Fed 年底前將降息約 80 個基點，相當於今年降息三次，幾乎符合官員們 12 月給出的預期，但低於 2 月初市場預估的近 150 個基點。

美股周三 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 23.39 點，或 - 0.06%，收 38,949.02 點。

標普 500 指數下跌 8.42 點，或 - 0.17%，收 5,069.76 點。

那斯達克綜合指數下跌 87.56 點，或 - 0.55%，收 15,947.74 點。

費城半導體指數下跌 52.29 點，或 - 1.12%，收 4,602.60 點。

NYSE FANG + 指數下跌 72.80 點，或 - 0.72%，收 9,969.65 點。

標普 500 指數 11 大板塊有 4 個收低，分別為通訊服務、科技、醫療保健和能源。(圖: Finviz)

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