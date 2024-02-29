〈財報〉惠普上季營收遜預期 盤後挫逾3% CEO仍樂看今年PC銷量成長

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-29 07:28

因個人電腦 (PC) 銷售持續下滑，PC 大廠惠普 (HPQ-US) 周三 (28 日) 公布上季營收未達預期，拖累盤後股價挫跌逾 3%，但執行長仍看好今年 PC 銷量重回成長。

FY24 Q2 財測 FactSet 訪調分析師預期

調整後每股盈餘 (EPS)：76 美分至 86 美分 v.s. 81 美分

惠普執行長 Enrique Lores 受訪時表示，營收降幅有放緩跡象，PC 市場將在今年趨穩。

惠普維持全年展望不變，預估調整後 EPS 將落在每股 3.25 至 3.65 美元間，自由現金流為 31 億至 36 億美元。

FY24 Q1(截至 1/31) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 訪調預期

淨營收：132 億美元 (年減 4.4%) v.s. 135.7 億美元

調整後 EPS：81 美分 (年增 11%) v.s. 81 美分

PC 業務是惠普上季業績表現不佳的主要原因，Q1 消費 PC 營收年減 1%，至 27.6 億美元，商用 PC 營收年減 5%，至 60.5 億美元，兩部門表現均未達預期。

另一方面，印表機部門營收為 43.8 億美元，雖較去年同期下滑 5%，但符合預期。

儘管如此，Lores 仍預期 2024 年 PC 銷量將實現成長，主要將受企業支出反彈、與微軟 Windows 11 相關的新款電腦所帶動，以及 AI PC 帶來的些微影響。

研調機構 IDC 上月發布報告表示，近年來 PC 市場歷經「產業史上前所未有的低潮」，並指出假期出貨量是 2006 年來最糟，但該機構仍看好今年可望重返成長。

雖然惠普預期下半年的 PC 需求將比上半年更強勁，但 Lores 認為市場仍不穩定，他還表示，AI PC 對 2024 會計年度的影響「很小」，預估將對 2025 和 2026 會計年度的業績產生更實質性的影響。