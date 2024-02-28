比特幣交易價格升破6萬美元 一路衝向歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-28 23:09

比特幣交易價格在周三 (28 日) 升破 6 萬美元，為兩年多來首見，外界越來越樂觀認為，對這種數位貨幣的需求已超越數位資產愛好者，價格一路衝向 6.9 萬美元的歷史新高。此外，即將到來的 4 月比特幣供應減少，即減半事件，也在增加樂觀情緒，有助延續長期反彈。

自從現貨比特幣 ETF 在 1 月 11 日開始交易以來已吸引逾 60 億美元資金，推升比特幣價格今年迄今上漲 40% 以上。比特幣上次價格達到 6 萬美元是在 2021 年 11 月，同月還達到近 6.9 萬美元價格的歷史新高。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣交易價格在過去 24 小時內上漲 6.7%，報 61,071.06 美元。激烈的反彈使比特幣有望實現自 2020 年 12 月以來的最大單月漲幅，當時該幣上漲 50%，達到約 9,600 美元。

另外，第二大加密貨幣以太幣過去 24 小時內上漲 3.0%，報 3,344.63 美元，而其他規模較小的加密貨幣也雨露均霑，狗狗幣、柴犬幣 24 小時內分別上漲 3.9%、5.1%。

加密貨幣基金 Split Capital 的創始人 Zaheer Ebtikar 表示，目前開始看到一種相當明顯的「錯失恐懼」(FOMO) 反彈，越來越多人被說服進場。

掃除醜聞陰霾大幅反彈

自去年年初以來，比特幣的價格已飆逾兩倍，從 2022 年暴跌 64% 的情況下反彈，也從一系列加密行業醜聞和交易所破產中回神，這些醜聞和破產引發了投資人對數位資產可行性的質疑。

儘管投資人降低了對今年寬鬆貨幣政策的預期 (美國公債殖利率上升就是明證)，但加密貨幣價格仍在上漲。今年比特幣的表現超過了股票和黃金等傳統資產。

量化交易公司 Dexterity Capital 的聯合創始人 Michael Safai 表示:「有鑑於各國央行表示，它們打算在更長的一段時間內保持高利率，這種逆轉更加令人印象深刻，這削弱了下一輪加密貨幣牛市將由利率下降推動的理論。」

減半後價格還有上漲空間

另一方面，大量資金流入現貨比特幣 ETF，促使一些行業觀察家警告，由於礦商生產的新比特幣跟不上需求，可能出現供應緊張。分析師說，在過去六個月裡，大約 80% 的比特幣供應沒有轉手，這可能會加劇比特幣供不應求的狀況，並增加比特幣價格上漲的壓力。

9 檔新的現貨 ETF 擁有超過 30 萬枚比特幣，是 1 月 11 日以來新挖出的比特幣數量的 7 倍，預估在 4 月底減半後，每天開採的新代幣數量將從目前的 900 枚降至 450 枚。如果這種需求保持不變，新硬幣的供應減少一半，支持者預測價格有上漲的空間。