〈紐約匯市〉Fed官員發言推遲降息預期 DXY由貶轉升 月線收紅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-01 05:52

美國聯準會 (Fed) 官員的鷹派發言，將 Fed 降息的可能性推遲到今年稍晚，令美元收復早盤跌勢，美元指數周四 (29 日) 上揚，月線收高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.15%，報 104.13，月線升約 0.8%。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，官員們已準備好在必要時降息，但必須取決於經濟數據，而目前經濟不存在迫切降息需要。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則說，若通膨按他所預期繼續下滑，Fed 可能從今年夏天開始放寬政策。

周四數據顯示，美國 1 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率創近三年來最小增幅，美元起初走低。不過，1 月芝加哥 PMI 意外出現七個月來最大萎縮幅度，1 月成屋簽約待過戶銷售指數也意外創下五個月來最大跌幅。

另外，美國上周初領失業金人數增加 1.3 萬，至 21.5 萬人，高於市場預期的 21 萬人。

歐元下跌 0.3% 至 1.0804 美元，回吐早盤升勢，連續三個交易日走低。德國 1 月零售銷售意外下滑，加上德國 2 月消費者物價指數 (CPI) 放緩，為歐洲央行 (ECB) 帶來鴿派因素。

美元兌日元盤中一度貶至逾兩周低點，截稿前貶勢收斂，仍跌近 0.5% 至 149.97 日元。

日本央行董事會成員高田創 (Hajime Takata) 周四表示，考量到央行即將達成 2% 通膨目標，必須考慮採取更靈活的應對措施，這強化了人們對日銀最快下個月結束負利率政策的預期。日債殖利率下滑也為日元帶來支撐。

另一方面，周四的經濟數據好壞不一，日本 1 月零售銷售成長雖優於預期，但 1 月工業生產降幅高於預估。

至於其他貨幣，英鎊貶 0.3% 至 1.2624 美元，至一周低點。澳幣自兩周低點回升，小漲 0.04% 至 0.6497 美元。

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