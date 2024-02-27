巧新最快Q2上市 釋三個利多目標營收、獲利創高

全球汽車輪圈領導廠商巧新 ( 1563-TW ) 申請上市案今 (27) 日經證交所董事會通過，依預計時程，最快將於第二季掛牌上市；展望 2024 年，展望 2024 年，巧新表示，對營運向上成長深具信心，(1) 依在手訂單來看，客製化輪圈出貨量有望達兩位數，力拚營收挑戰新高佳績，(2) 搭配製程效率改善、(3) 再生鋁圈出貨量拉升，期待今年獲利同步繳出亮麗成績。

巧新表示，從目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約已看到 2030 年底，其中，去年來自新能源車的新車款接案量，明顯較前一年度大增 1 倍以上，營運長期穩健無虞。

此外，巧新積極響應品牌車廠提倡的綠色製程，從核心業務出發推出的再生鋁 RESAICAL® 也成為客戶的 ESG 減碳最佳夥伴；截至 1 月底，再生鋁 RESAICAL® 的使用量占總用量達 31%，有助面對各地區與國家制定的相關法規，以及客戶對供應鏈減碳的設立目標。