巧新最快Q2上市 釋三個利多目標營收、獲利創高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-27 18:13
全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 申請上市案今 (27) 日經證交所董事會通過，依預計時程，最快將於第二季掛牌上市；展望 2024 年，展望 2024 年，巧新表示，對營運向上成長深具信心，(1) 依在手訂單來看，客製化輪圈出貨量有望達兩位數，力拚營收挑戰新高佳績，(2) 搭配製程效率改善、(3) 再生鋁圈出貨量拉升，期待今年獲利同步繳出亮麗成績。
受惠於去年第四季傳統汽車產業旺季效應，加上主要客戶今年新車款上線，巧新歐、日等品牌車廠客戶拉貨強勁，連 4 個月營收年增幅皆達 30% 以上。
巧新表示，從目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約已看到 2030 年底，其中，去年來自新能源車的新車款接案量，明顯較前一年度大增 1 倍以上，營運長期穩健無虞。
此外，巧新積極響應品牌車廠提倡的綠色製程，從核心業務出發推出的再生鋁 RESAICAL® 也成為客戶的 ESG 減碳最佳夥伴；截至 1 月底，再生鋁 RESAICAL® 的使用量占總用量達 31%，有助面對各地區與國家制定的相關法規，以及客戶對供應鏈減碳的設立目標。
巧新看好，隨著新增核可認證客戶持續進行產品驗證與導入， RESAICAL® 未來成為另一新成長來源。
巧新是全球逾 30 家高端品牌車廠的輪圈與懸吊系統零件供應商，多年來深耕超跑、豪華汽車品牌車廠新車 (含傳統動力與新能源車)、改裝車，以及利基型移動交通產業，包括拖吊車、飛機與軌道車輛等。
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