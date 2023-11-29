〈巧新展望〉再生鋁新事業跨出車用 最快明年打入半導體供應鏈

全球第二大鍛造輪圈廠巧新 (1563-TW) 今 (29) 日召開法說會指出，RESAICAL® 再生鋁已成為巧新產品原料，並持續取得客戶認證投入生產使用，已獲前五大客戶肯定，預計明年出貨將有近 50% 使用再生鋁，巧新更透露，再生鋁市場需求龐大，目前甚至有半導體設備廠接洽中，最快明年有望切入非車用領域，新的成長動能蓄勢待發。

巧新為長期持續穩健發展，持續進行綠色轉型，旗下屏東新廠導入循環經濟理念，由鋁鑄造設備供應商 HERTWICH 建置的熔煉廠可百分百回收下腳料與廢料再生，生成後的 RESAICAL® 再生鋁成為巧新產品原料。

據悉，品牌車商爭相搶巧新的再生鋁產能，巧新預期，未來 RESAICAL® 使用量將穩健成長，也期待藉此引領整體產業鏈邁向綠色轉型。

巧新已有 14 款淨成形鍛造輪圈量產中、63 款開發中，巧新說明，與原生鋁相比，使用再生鋁最高可減少 95% 的碳排放，可協助汽車製造商加速達成碳中和目的。

例如，BMW 要求供應商 2025 年使用超過 50% 的再生鋁，JLR 也提高使用再生鋁的比重，計畫數年內減少生產流程碳排放量 26%，而 Audi、Toyota、VW 均展開再生鋁使用計畫。

巧新預期，車廠將導入更多再生鋁件減少碳排放量，依目前訂單來看，預計明年出貨近 5 成使用再生鋁；同時，由於使用再生鋁可減少巧新新購料 10-15%，也有助推升營利率。

巧新進一步透露，再生鋁的使用範圍廣，並可滿足 ESG 全球趨勢，除了車用版圖，有望切入非車用領域，有與半導體設備商接洽中。