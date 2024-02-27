捷波擬減資25%、配息2元 股東每股可領4.5元

工業電腦廠研揚 ( 6579-TW ) 旗下捷波 ( 6161-TW ) 今 (27) 日召開重訊，宣布辦理現金減資，減資比率 25%，每股將退還現金 2.5 元；另外，董事會決議每股配息 2 元，合計股東每股可領 4.5 元現金，若以今日收盤價 44.5 元計算，殖利率高達 11%。

捷波也在今日公告去年財報，營收 13.31 億元、年減 25.2%，毛利率 36.9%、年增 2.5 個百分點；營益率 14.8%、年減 0.8 個百分點，稅後純益 1.72 億元、年減 34.3%，每股純益 2.3 元，為 3 年新低；每股擬配息 2 元，配發率約 87%。

展望今年，研揚暨總經理林建宏認為，目前商用市場如零售、博弈及低階網通等訂單已逐步回溫，但工業領域需求回溫較慢。整體而言，捷波下半年營運將優於上半年，今年會優於去年，營收目標雙位數成長。