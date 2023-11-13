巧新有效合約看到2030年 股臨會通過IPO前現增

汽車輪圈大廠巧新 (1563-TW) 今 (13) 日召開今年第一次股東臨時會，出席股數達 60.47%，會中通過相關討論議案，包括配合公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，並依公司章程規定，票選出董事 10 席(含獨立董事 4 席)，巧新董事長黃聰榮對後市表態樂觀，指出有效交貨合約已看到 2030 年底。

巧新今日新當選董事 10 席包括董事長黃聰榮、正億企管顧問、永名投資、施茂林、魏隆誠、劉克昌、鄭丁旺、柳婉郁、程明修和陳文宗，任期皆為 3 年，自 2023 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 12 日止。

黃聰榮指出，多年來提供專業鍛造解決方案包括鋁合金輪圈與懸吊系統零件的研發與生產，已深耕超跑、豪華汽車品牌車廠銷售，並持續往 SUV、電動車等市場搶占更多份額，以及利基型移動產業市場的龐大商機，從目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約看到 2030 年底。

巧新與國際客戶保持密切溝通，持續開發輕量化新鍛造技術、研發新的材料應用、強化設計與工程技術能力，並於客戶設計階段給予優化建議，與多家國際超跑與豪華車廠合作關係緊密，因此，目前在手客製化輪圈接案量穩定，有效交貨合約看到 2030 年底。

此外，巧新積極響應品牌車廠提倡的綠色製程，從本業核心業務出發推出的再生鋁 RESAICAL® 成為客戶的 ESG 減碳目標重要選項，再生鋁 RESAICAL® 的使用量截至 10 月底達總用量 30%。

巧新看好，隨著新增核可認證客戶持續進行產品驗證與導入，將創造公司 RESAICAL® 未來使用量穩健持續成長動能，並引領整體產業鏈邁向綠色轉型。