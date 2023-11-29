〈巧新展望〉後市看旺新廠產能拉增5成 年底前IPO送件

全球第二大鍛造輪圈廠巧新 (1563-TW) 今 (29) 日召開法說會指出，預計年底前 IPO 送件，目標明年興櫃轉上市，董事長黃聰榮表示，主要客戶豪華車商較不受景氣變化影響，需求持續暢旺，對營運充滿信心，預計明年屏東廠產能將從 30 萬顆將一口氣拉升至 40-45 萬顆，增幅達 50%；法人樂觀看待，巧新明年營運有望繳出新高紀錄。

巧新多年來在研發、技術和製程精進，主要客戶有豐通、JLR、Porsche、Mercedes、BMW 等多家世界頂尖超跑與豪華汽車品牌車廠，提貨量穩步成長。

黃聰榮說明，汽車產業供應鏈擁有高進入門檻、高訂單能見度的產業特性，取得客戶認證、接單、量產到出貨需耗時 4-7 年，光是取得客戶端認證需 2-4 年，成為供應商後才有資格詢價，有相當高的競爭門檻。

隨著電動車長期成長趨勢，黃聰榮指出，鍛造輪圈具備輕量化和堅固、安全係數高的特性，中高階電動車滲透率將越來越高，且每顆輪圈均價逐年成長中，在屏東新廠良率的大幅提升下，樂觀看一定會成長。

目前巧新屏東新廠已達損平，預計年產能將從 30 萬顆拉升至 40-45 萬顆，而雲林廠持續處滿載，因而稼動率持平。

另外，巧新提到，新董事會包含 2 名女性董事，獨立董事席次比例達 40%，不僅凸顯巧新強化公司治理朝多元化發展，其中一名女性獨立董事柳婉郁擁有專業的 ESG 背景，期進一步強化 ESG 永續競爭力。