投資人評估經濟狀態 美債殖利率走跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-27 18:18

投資人考量經濟數據和經濟狀況，美國公債殖利率周二 (27 日) 下跌。

美東時間凌晨 4:46，10 年期公債殖利率下跌 2.7 個基點至 4.272%。2 年期公債殖利率下跌 2.1 個基點報 4.695%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人觀察數據以了解經濟在利率上升和持續通膨的情況下的表現，同時考慮經濟狀況。

周一 (26 日) 公布的數據顯示，1 月新屋銷售成長 1.5%，低於預期的 2.4%，原因是房貸利率仍然較高。

本周還將發布幾份重要經濟報告，包括周三 (28 日) 更新的國內生產毛額 (GDP) 數據和周二的 1 月耐久財訂單數據。周二預計還將發布標普 / 凱斯希勒房價報告和最新消費者信心數據。

本周部分數據也可能為聯準會利率的未來走勢提供線索。包括個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是聯準會偏好的關鍵通膨指標。

聯準會官員一再表示決策將以數據為主導，並正在尋找通膨正朝 2% 目標邁進的進一步證據。然而，1 月最新通膨數據比預期更熱，這向投資人表明通膨可能比預期更持久。