投資人考量貨幣政策方向 美債殖利率走升

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-23 19:01

美國公債殖利率周五 (23 日) 小幅走高，投資人在聯準會發言人發表新評論後考慮利率的未來走勢。

美東時間凌晨 5:44，10 年期公債殖利率上漲 1.6 個基點至 4.343%。2 年期公債殖利率上漲 2.3 個基點至 4.737%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人考慮了利率前景的不確定性，尤其是今年降息的時間和頻率。

聯準會理事沃勒周四 (22 日) 表示，他正在尋找更多證據證明通膨正在降溫，然後再降息。

他表示：「我至少需要再幾個月的通膨數據，才能判斷 1 月是一個減速帶還是一個坑洞。」

1 月的消費者物價指數和生產者物價指數數據都高於預期，引發了人們對通膨是否比許多人預期的更持久的擔憂。

沃勒的言論也得到了聯準會理事庫克的回應。她表示，雖然預計今年會降息，但她也希望對通膨放緩更有信心。

他們的言論與聯準會最近幾周表達的整體情緒一致，包括本周發布的 1 月政策會議紀錄。