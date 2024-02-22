投資人評估利率政策前景 美債殖利率漲跌互見

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-22 18:04

美國公債殖利率周四 (22 日) 漲跌互現，聯準會最新會議紀錄顯示對過早降息持謹慎態度，投資人開始考慮利率的未來走勢。

美東時間凌晨 4 點 58 分，10 年期公債殖利率下跌 1.8 個基點至 4.305%。2 年期公債殖利率上漲 0.5 個基點至 4.658%。

殖利率和價格呈反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

聯準會 1 月會議紀錄於周三 (21 日) 公布，顯示政策制訂者將謹慎行事，不急於降息。

聯準會官員擔心「行動過快的風險」，並仍然希望在降息之前對通膨放鬆更有信心。

會議記錄指出，「與會者普遍指出，在對通膨持續向 2% 邁進更有信心之前，降低聯邦基金利率的目標範圍並不合適。」

然而，會議紀錄也表明，政策制訂者不會進一步升息。

最新的通膨數據向許多市場參與者表明，物價上漲帶來的壓力可能比預期更大，1 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 都高於預期。

投資人最初希望最快在 3 月降息，但現在預計第一次降息將在 6 月進行。