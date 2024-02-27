〈財報〉勞氏上季業績超出預期 但裝修需求減少 調降財測

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-27 20:43

勞氏 (LOW-US) 周二 (27 日) 發布的上季獲利和營收超出華爾街的預期，但該公司繼續看到客戶裝修住宅項目數量減少。

第 4 季房屋裝修低於預期。執行長埃里森 (Marvin Ellison) 表示，公司感受到高價商品和可自由支配的住宅項目「出現超出預期的回調」，隨後該公司在 11 月調降全年財測。

勞氏表示，本財年的財測中也考慮了經濟不確定性。該公司預計總銷售額將在 840 至 850 億美元之間，較 2023 財年的 863.8 億美元下降。預計可比銷售額將較上年下降 2% 至 3%，每股獲利預計為大約 12 到 12.3 美元。

根據 LSEG 對分析師的調查，該公司第 4 季財報與華爾街預期比較如下：

每股獲利 1.77 美元，高於預期的 1.68 美元

營收 186.0 億美元，高於預期的 184.5 億美元

截至 2 月 2 日當季，該公司淨利為 10.2 億美元，合每股 1.77 美元；去年同期為 9.57 億美元，合每股 1.58 美元。剔除勞氏出售其加拿大零售業務的相關成本，每股獲利 2.28 美元。

銷售額較去年同期的 224.5 億美元有所下降。

由於這家家居裝修零售商對 DIY 項目的需求減弱以及 1 月天氣惡劣，可比銷售額年減 6.2%。然而，包括水管工、電工和承包商在內的家庭專業人士的可比銷售額本季同比持平。

截至周一 (26 日) 收盤，勞氏股價今年來上漲近 4%，落後於標普 500 指數同期約 6% 的漲幅。股價周一收在 231.32 美元，市值約 1330 億美元。