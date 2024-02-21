等待聯準會上次會議紀錄 2年期美債殖利率下跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-21 18:00

投資人期待聯準會上次會議紀錄，美國公債殖利率周三 (21 日) 幾乎沒有變化。

美東時間凌晨 4:42，10 年期公債殖利率下跌 0.6 個基點至 4.269%。2 年期公債殖利率下跌 2.5 個基點至 4.587%。

殖利率和價格呈反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待聯準會 1 月會議紀錄的發布，該會議紀錄可能為利率未來走勢提供新的暗示。

在 1 月會議之前，交易員就已經預計最快 3 月開始降息的可能性很高。然而，聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示這不太可能，從而澆熄了投資人的希望。後來人們的預期轉向 6 月降息。

上周公布的經濟數據也緩和了人們對降息宜早不宜遲的希望，特別是在聯準會官員表示決策將根據數據來決定。

1 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 均高於預期，這向許多投資人表明通膨比預期的更持久。

除了降息時間表的不確定性之外，今年將降息多少次也引發疑問。

2023 年底，聯準會預計今年將降息 3 次。投資人原本希望降息幅度會更大，但聯準會政策制訂者後來表示降息幅度可能會更少。