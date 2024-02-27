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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至38元，預估目標價為550元

鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.42元下修至38元，其中最高估值45.34元，最低估值31.02元，預估目標價為550元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 45.34(45.34) 49.71
最低值 31.02(31.02) 30.89
平均值 38.14(38.19) 40.99
中位數 38(38.42) 41.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 123,440,000 136,784,000
最低值 108,628,240 116,252,630
平均值 116,522,770 126,789,710
中位數 117,084,000 127,158,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 45.96 63.87 19.42 13.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		 109,956,674 135,365,510 79,955,520 64,372,306

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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