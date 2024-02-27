【量大強漲股整理】迎接三月份到來，作帳行情啟動下，該如何選股?

美股昨天仍陷入盤整，道瓊終結連三紅，昨四大指數僅費半上漲，因市場等待 PCE 通膨數據，加上目前降息的時間點的不確定性，個股方面，摩根士丹利重申對 (TSLA-US) 特斯拉增持的評等，特斯拉逆勢上漲 3.87%，不過 Google 人工智慧模型 Gemini 受到市場批評，(GOOGL-US) Google 昨下跌 4.44%，台股方面，今台股再度開高挑戰萬九，一度改寫新高紀錄，最高來到 19023.01 點，但短線上距離季線，乖離過大，加上適逢摩台期結算影響下，盤中賣壓湧現，一度下跌 190 點，上下震盪達 270 點之多，不過而後逢低買盤再度湧入，最終僅下跌 93 點，今日雖然收量增黑 K 棒，但留了長達百點的下影線，並且守穩五日線之上，顯示短線上在五日線附近有所支撐，均線多頭排列下，目前多頭格局不變。