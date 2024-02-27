【量大強漲股整理】迎接三月份到來，作帳行情啟動下，該如何選股?
鉅亨研報 2024-02-27 17:07
台股加權指數，今日開高走走低，終場下跌 93.64 點收在 18854.41 點，成交量 4225.24 億元。
看一下三大法人: 外資賣超 121.66 億元；自營商賣超 52.26 億元；投信賣超 25.21 億元；三大法人合計賣超 199.13 億元。
美股昨天仍陷入盤整，道瓊終結連三紅，昨四大指數僅費半上漲，因市場等待 PCE 通膨數據，加上目前降息的時間點的不確定性，個股方面，摩根士丹利重申對 (TSLA-US) 特斯拉增持的評等，特斯拉逆勢上漲 3.87%，不過 Google 人工智慧模型 Gemini 受到市場批評，(GOOGL-US) Google 昨下跌 4.44%，台股方面，今台股再度開高挑戰萬九，一度改寫新高紀錄，最高來到 19023.01 點，但短線上距離季線，乖離過大，加上適逢摩台期結算影響下，盤中賣壓湧現，一度下跌 190 點，上下震盪達 270 點之多，不過而後逢低買盤再度湧入，最終僅下跌 93 點，今日雖然收量增黑 K 棒，但留了長達百點的下影線，並且守穩五日線之上，顯示短線上在五日線附近有所支撐，均線多頭排列下，目前多頭格局不變。
股票方面，(2330-TW) 台積電，早盤再度挑戰 700 元，但隨著盤勢走弱，台積電一度下跌 9 元，，尾盤買盤湧入，最終收平盤維持 698 元，仍保持強勢走勢，重回 7 字頭指日可待，IC 設計 (2454-TW) 聯發科，盤中再創波段新高，更來到 1160 元大關，保持持續強勢，盤面族群方面，今車用 AM 族群集體走強，(1522-TW) 堤維西，帶量漲停再創新高，(1524-TW) 耿鼎，上漲 3.17% 創波段新高，(1319-TW) 東陽，盤中一度大漲 + 8% 再創新高! 來到 103.5 元大關! 登上百元俱樂部! 佳螢先前就公開預告，元月營收創下最佳紀錄，EPS 挑戰新高的東陽，股價挑戰百元不是問題，果然強勢大漲甚至突破百元大關! 再度驗證佳螢的看法!
會員節前布局的持股，就是節後收割!!! 通通領先預告在前面! 甚至 2024 新春大禮包也公開贈送，有來索取的粉絲進場通通都獲利大賺!
另外 AI + 軍工股，(3005-TW) 神基，早盤一度強勢大漲 + 7%，更來到 130 元整數大關，神基投控去年純益年增 46% EPS 6.17 元 擬配息 5 元創新高，激勵股價大漲創下新高，佳螢也預告在前面；昨天強勢的綠能、光通訊，今天在盤勢震盪的情況下個股漲跌互見，(1513-TW) 中興電、(6806-TW) 森崴能源，仍保持強勢再創波段新高，不過 (3712-TW) 永崴投控反而轉弱，下跌 4.03%，矽光族群僅剩 (3363-TW) 上詮獨強，再度亮燈漲停，但創威 (6530-TW)、前鼎 (6530-TW)、光聖 (6442-TW) 陷入震盪，多殺多意味濃厚，不過整體上台股仍保持多方格局，未來依舊是個股表現的格局。
迎接三月份之下，選股的重點該留意那些?
影片中分享給你知道!!!https://youtu.be/CQ1ymMcibG4
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【上市強勢股分享】
(1522-TW) 堤維西
(1725-TW) 元禎
(1727-TW) 中華化
(5225-TW) 東科 - KY
(4755-TW) 三福化
(8271-TW) 宇瞻
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(1319-TW) 東陽
(6715-TW) 嘉基
(6806-TW) 森崴能源
(3034-TW) 聯詠
(6438-TW) 迅得
(1809-TW) 中釉
(2379-TW) 瑞昱
(2428-TW) 興勤
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【上櫃強勢股分享】
(3372-TW) 典範
(3363-TW) 上詮
(4513-TW) 福裕
(6785-TW) 昱展新藥
(8047-TW) 星雲
(4543-TW) 萬在
(6535-TW) 順藥
(6208-TW) 日揚
(4973-TW) 廣穎
(4303-TW) 信立
(6167-TW) 久正
(4503-TW) 金雨
(4129-TW) 聯合
(3324-TW) 雙鴻
(4147-TW) 中裕
(8064-TW) 東捷
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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