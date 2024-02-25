〈台股風向球〉居高思危元宵變盤？提防拉指數出個股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-25 10:11

台股在龍年開紅盤當周大漲超過 500 點，本周續漲 281 點，一度衝破萬九大關，外資連 2 周買超成最有力買盤，展望本周，法人認為，元宵過後迎來 228 假日，在投信已連賣 5 周逢高獲利了結的情形下，不排除本周居高思危的氣氛轉強，小心有拉指數、出個股的情形，個股間的輪動速度將加快。

外資連買 2 周，本周續買 292 億元，以金額來看，買超聯發科 (2454-TW) 達 182 億元最多，台積電 (2330-TW)104 億元，長榮 (2603-TW)52 億元，元大台灣 50(0050-TW) 達 37 億元，欣興 (3037-TW) 近 34 億元，聯詠 (3034-TW) 和鴻海 (2317-TW) 均超過 20 億元，玉晶光 (3406-TW)、宏捷科 (8086-TW)、金像電 (2368-TW) 和奇鋐 (3017-TW) 也超過 15 億元。

而外資有逢高調節 AI 族群之勢，賣超緯創 (3231-TW) 近 60 億元最多，智原 (3035-TW) 和廣達 (2382-TW) 在 40 億元上下，聯電 (2303-TW)34 億元，宏碁 (2353-TW)25.6 億元，技嘉 (2376-TW) 和光寶科 (2301-TW) 達 17 億元，英業達近 15 億元。

投信同樣逢高賣 AI 相關族群，賣超廣達最多達 32.7 億元，智原近 30 億元，緯創 18 億元，信驊 (5274-TW)15 億元，緯穎 (6669-TW)13.6 億元，奇鋐逾 11 億元。

不過，投信同步搶進中高價股，買超瑞昱 (2379-TW)26.6 億元，祥碩 (5269-TW) 近 20 億元，聯詠 16 億元，長榮 (2603-TW) 近 13 億元，川湖 (2059-TW) 達 10 億元，群聯 (8299-TW)、雙鴻 (3324-TW) 和良維 (6290-TW) 在 6 億元上下。

台股交易員表示，大盤正透過族群輪動逐步墊高，惟短線技術線型過熱，元宵過後不排除會修正整理，只要美國股市熱度不退，台股也未帶量下殺情形，有望逐漸站穩萬九大關。