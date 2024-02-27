鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至17.89元，預估目標價為175元
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.78元上修至17.89元，其中最高估值19.31元，最低估值15.73元，預估目標價為175元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|19.31(19.31)
|23.84
|15
|最低值
|15.73(15.73)
|9.12
|8.33
|平均值
|17.5(17.36)
|15.51
|11.43
|中位數
|17.89(17.78)
|13.84
|10.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|276,721,120
|323,673,700
|308,061,000
|最低值
|268,072,000
|260,760,000
|274,980,000
|平均值
|274,086,210
|298,252,490
|294,018,560
|中位數
|276,075,000
|305,217,880
|299,014,680
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|87.07
|45.57
|5.06
|0.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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