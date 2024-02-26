外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-02-26 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、長榮 (2603-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、新興 (2605-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、長榮 (2603-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、台積電 (2330-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、長榮 (2603-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、台積電 (2330-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)
5. 外資當日 (23) 買超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、聯發科 (2454-TW)、華邦電 (2344-TW)
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