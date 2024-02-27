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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為153元

鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中興電(1513-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.23元上修至3.33元，其中最高估值3.58元，最低估值3.06元，預估目標價為153元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 3.58(3.58) 8.99 10.02
最低值 3.06(3.06) 7.48 9.12
平均值 3.35(3.33) 8.35 9.51
中位數 3.33(3.23) 8.52 9.4

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 22,680,000 27,665,000 28,448,000
最低值 21,991,000 24,071,000 26,269,000
平均值 22,176,730 25,331,060 27,611,670
中位數 22,144,930 25,179,740 28,118,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.21 4.19 3.59 1.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		 18,546,885 18,024,761 15,390,789 12,377,516

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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