鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至9.48元，預估目標價為226元
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.54元下修至9.48元，其中最高估值14.25元，最低估值5.78元，預估目標價為226元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|14.25(14.25)
|21.3
|15.34
|最低值
|5.78(5.97)
|8.74
|15.34
|平均值
|9.57(10.44)
|15.48
|15.34
|中位數
|9.48(10.54)
|16.43
|15.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|134,096,000
|158,253,770
|160,739,050
|最低值
|113,589,000
|137,722,270
|160,739,050
|平均值
|122,081,080
|150,415,860
|160,739,050
|中位數
|121,758,000
|151,007,860
|160,739,050
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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