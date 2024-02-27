鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至26.96元，預估目標價為442.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2023年EPS預估：中位數由26.64元上修至26.96元，其中最高估值28.18元，最低估值21.37元，預估目標價為442.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|28.18(28.18)
|30.81
|30.79
|最低值
|21.37(21.37)
|22.76
|27.06
|平均值
|25.91(25.71)
|27.15
|28.59
|中位數
|26.96(26.64)
|26.43
|28.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,424,660
|24,207,470
|24,517,510
|最低值
|20,847,700
|19,673,440
|23,001,740
|平均值
|21,468,550
|22,566,050
|23,795,920
|中位數
|21,460,000
|22,796,000
|23,901,640
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|29.06
|20.52
|27.42
|24.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,215,304
|16,736,453
|15,900,157
|12,045,811
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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