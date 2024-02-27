〈焦點股〉失望性賣壓出籠 欣興重挫逾9%摜破月線

欣興 ( 3037-TW ) 昨日召開法說會，對 2024 年上半年總體經濟景氣尚不明朗，未見到明顯復甦，訂單能見度有限，首季營收與上季約持平，第二季營收預估較首季持平至略減，同時，欣興在上半年毛利率也承壓，今 (27) 日欣興遭遇失望性賣壓出籠，股價重挫超過 9%，也摜破月線。

欣興對產能的規劃上，預計在 2024 年維持軟硬結合板、軟板及一般 PCB 的產能與去年相同，但調節的部分，在 HDI 產能縮減，載板產能再小幅擴張。