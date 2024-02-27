〈焦點股〉失望性賣壓出籠 欣興重挫逾9%摜破月線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 11:16
欣興 (3037-TW) 昨日召開法說會，對 2024 年上半年總體經濟景氣尚不明朗，未見到明顯復甦，訂單能見度有限，首季營收與上季約持平，第二季營收預估較首季持平至略減，同時，欣興在上半年毛利率也承壓，今 (27) 日欣興遭遇失望性賣壓出籠，股價重挫超過 9%，也摜破月線。
同時，欣興股價今天的重挫，也拖累包括華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW)、金像電(2368-TW)、定穎(3715-TW) 股價表現，但臻鼎 - KY(4958-TW) 則表現抗跌，維持在平盤附近遊走。
欣興對產能的規劃上，預計在 2024 年維持軟硬結合板、軟板及一般 PCB 的產能與去年相同，但調節的部分，在 HDI 產能縮減，載板產能再小幅擴張。
欣興 2023 年第四季營收爲 256.89 億元，毛利率 17.55%，爲全年最低，季減 2.15 個百分點，年減 17.18 個百分點，稅後純益 29.07 億元，季增 12.33%，年減 60.5%，每股純益爲 1.91 元。欣興 2023 年全年營收 1040.36 億元，毛利率 19.51%，年減 16.39 個百分點，全年稅後純益 119.8 億元，年減 59.55%，每股純益爲 7.88 元。
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