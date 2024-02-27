〈陸港盤後〉中國「國家隊」撒幣1.8兆救市 滬指收復3,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-27 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（27 日）收盤同步走高，滬指收復 3,000 點關口，利多是今年來中國「國家隊」撒新台幣 1.8 兆元救市，且 A 股市場融資餘額六連升，意味著投資人信心進一步回升。

滬指周二收盤漲 1.29% 報 3,015.48 點，深成指大漲 2.24% 報 9,269.57 點，創業板指勁漲 2.41% 報 1,793.98 點。兩市成交額合計人民幣 9,900 億元，「北向資金」淨買入 122.48 億元。

汽車、半導體類股齊揚，物流、房地產、媒體、券商、醫藥等族群走高。

香港恒生指數周二收盤漲 0.94%，報 16,790.8 點，恒生科技指數驟漲 3.24%，報 3,503.17 點。

瑞銀的計算數據，是依據 54 檔中國指數股票型基金（ETF）的「超額」交易。Lei Meng 等瑞銀策略分析師表示，超過 75% 的資金流入追蹤滬深 300 指數的商品，另有 13% 流入追蹤滬深 500 指數的商品。

瑞銀策略師表示，2015 年 9 月，「國家隊」持有境內股票人民幣 1.24 兆元——「國家隊」在這段期間明顯干預市場。 策略師寫道，目前「國家隊」的持倉量「仍遠低於歷史水準，在極端條件下，國家隊可能會進一步加碼」。

此外，據《證券時報》報導，A 股市場融資餘額周一達人民幣 1.4214 兆元，這是融資餘額連續第六個交易日上升。

去年 12 月中旬，融資餘額一度逼近人民幣 1.6 兆元，但此後融資餘額出現下滑趨勢，在 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 2 月 8 日的 18 個交易日裡，融資餘額甚至有 17 個交易日走下坡，至 2024 年 2 月 8 日，融資餘額已降至 1.3752 兆元。這意味著不到兩個月的時間，融資餘額累計縮水超過 2,000 億元。