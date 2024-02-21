〈陸港盤後〉中國將加強量化交易監管 滬指接近3,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-21 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（21 日）收盤大漲，滬指接近 3,000 點，利多是中國政府將加強量化交易監管，且住建部表示，162 個建案獲銀行融資，規模接近人民幣（下同）300 億元。

滬指周三收盤漲 0.97% 報 2,950.96 點，深成指漲 0.79% 報 8,975.97 點，創業板指漲 0.36% 報 1,752.48 點；兩市成交額合計人民幣 9,802 億元，「北向資金」淨買入 135.95 億元。

釀酒、保險、汽車類股走高，房地產、銀行、石油、農業、券商等族群上揚。

香港恒生指數周三收盤大漲 1.57%，報 16,503.1 點，恒生科技指數勁漲 2.66%，報 3,351.22 點。

據《證券時報》周三報導，證監會市場監管一司相關人士表示，一直很關注量化交易的發展和監管，近年來陸續推進諸多工作，包括將量化交易納入證券法規制範圍、建立指標性量化機構的數據採集機制、加強量化交易監測分析、建立程序化交易報告制度、加強私募融券監管等。

該人士說，本次推出的量化交易監管「組合拳」力道大，從多個維度加強監管，基本覆蓋量化交易業務運作的主要環節。

該人士指出，下一階段提出的量化交易監管系列措施，會成熟一項，推出一項，並充分加強跟市場各類投資者溝通，把握好工作節奏和力道，促進量化交易健康發展，維護市場穩定運行。

滬深交易所周二對中國量化私募巨頭寧波靈均實施暫停交易措施，並啟動公開譴責程序，對量化機構影響市場平穩運行、損害投資者合法權益的違法違規行為，釋出強監管信號。

寧波靈均在周三凌晨發布公告，公司管理的商品在 2 月 19 日全天整體淨買入 1.87 億元，但當日開盤一分鐘內買賣交易量較大，造成負面影響，寧波靈均為此致歉。

此外，近來湖南、安徽、湖北、河南、青島等多個省市紛紛公布房地產融資「白名單」進展，包括納入建案數量、涉及融資規模。

銀行業者也採取行動，六大行和股份制商業銀行陸續表態，要一視同仁，滿足不同所有制建商的合理融資需求。

住建部的最新數據顯示，截至 2 月 20 日，全國 29 個省份 214 個城市已建立房地產融資協調機制，分批提出可給予融資支持的建案「白名單」，共涉及 5,349 個建案。

中國已有 57 個城市 162 個建案獲銀行融資，共計 294.3 億元，較春節假期前增加 113 億元。

投資人現在將注意力轉向將在未來幾周內登場的幾場重要經濟會議，以尋找北京是否有意加強支持的線索。