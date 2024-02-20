〈陸港盤後〉中國央行宣布5年期LPR調降25基點 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-20 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（20 日）收盤漲跌互見，顯示中國人民銀行（央行）把 5 年期貸款市場報價利率（LPR）下調 25 個基點，仍無法明顯提振投資人的信心。

滬指周二收盤漲 0.42% 報 2,922.73 點，深成指漲 0.04% 報 8,905.96 點，創業板指跌 0.01% 報 1,746.18 點；兩市成交額合計人民幣 7,895 億元，「北向資金」淨賣出 1.23 億元。

媒體、醫藥類股走高，券商、房地產、零售、汽車、銀行等族群上揚。

香港恒生指數周二收盤漲 0.57%，報 16,247.51 點，恒生科技指數漲 0.35%，報 3,264.4 點。

中國人民銀行周二授權全國銀行間同業拆借中心宣布，2 月 20 日 LPR 為：1 年期 LPR 維持在 3.45% 的水準，5 年期以上 LPR 為 3.95%，較前值下降 25 個基點。

LPR 利率一般由中期借貸便利（MLF）利率與銀行加點形成，本月 MLF 利率持穩。為維護銀行體系流動性合理充裕，央行在周日展開人民幣 1,050 億元公開市場逆回購操作和 5,000 億元 MLF 操作，中標利率分別為 1.8% 和 2.5%，利率持平。

本次 LPR 創史上最大「降息」幅度。據《彭博》報導，在接受調查的 12 名經濟學家中，9 人預料央行會調降 LPR 利率，但沒人料到「降息」幅度會這麼大。

此前 5 年期以上 LPR 已連續七個月保持不變，1 年期 LPR 連續五個月持穩。

「5 年期以上 LPR 是個人住宅貸款的定價基準，5 年期以上 LPR 下降，將進一步降低居民房貸利息支出，促進房地產市場平穩發展。」招聯首席研究員董希淼說。

如以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，LPR 下降 25 個基點，月供減少 144.8 元，累計 30 年月供減少 5.2 萬元。

天風證券首席宏觀分析師宋雪濤認為，央行以較大幅度降低 5 年期以上 LPR，不僅能夠降低居民購房成本和建商融資成本，也能夠向市場釋出更積極的信號。

澳盛銀行（ANZ）資深中國策略師邢兆鵬則表示，此次央行下調 LPR，將有效減輕家庭的房貸負擔，但他警告，LPR 調降「看來為時已晚」，因為經濟困境已經廣泛蔓延到國內需求，今年央行可能需要調降政策利率。